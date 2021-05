Pół miliarda na produkcję serialu „Władca Pierścieni”. Do ekipy dołączyła reżyserka „Wiedźmina”

Charlotte Brandstrom jest doświadczoną reżyserką, która tworzyła odcinki do takich produkcji jak „Człowiek z Wysokiego Zamku”, „Outlander”, „Wiedźmin” czy „Dziedzictwo Jowisza”.

„Jestem bardzo podekscytowana tym, że mogę zanurzyć się w wizji Śródziemia J.D. (John D. Payne) i Patricka (Patrick McKay – red.) oraz kultowym świecie J.R.R. Tolkiena. To wielki zaszczyt, móc pracować w Nowej Zelandii z wybitnym zespołem twórczych talentów Amazon Studios” – przekazała reżyserka w oświadczeniu. Brandstrom zacytowała również Gimliego, dodając, że „w Śródziemiu jest jeszcze niezliczona ilość rzeczy do zobaczenia i wspaniałych dzieł do wykonania”.

Przypomnijmy, Amazon zainwestował w nową serię prawie pół miliarda dolarów, dlatego nie może sobie pozwolić na porażkę. Nadal nie ma daty premiery serialu, jednak potwierdzone są już jego dwa sezony. Produkcja pierwszego jest w toku.

O czym będzie serial „Władca Pierścieni”?

Nadchodząca seria, tworzona przez Amazon Studios, po raz pierwszy pokaże na ekranach bohaterskie legendy historii Drugiej Ery Śródziemia. Wydarzenia rozgrywają się tysiące lat przez fabułą pokazaną w „Hobbicie” i filmową trylogią „Władcy Pierścieni”.

„Rozpoczynający się w czasach względnego spokoju serial podąża za bohaterami, zarówno znanymi, jak i nowymi, gdy mierzą się one z od dawna budzącym obawę ponownym pojawieniem się zła w Śródziemiu. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy stolicy elfów Lindon, po zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy – te królestwa i postacie stworzą spuściznę, która będzie żyła długo po ich śmierci” – podaje Amazon.

Druga Era to dość mroczna era w dziejach fikcyjnego kontynentu, która trwała 3441 lat, a zaczęła się wraz z ostatecznym pokonaniem Morgotha, o wiele potężniejszego poprzednika Saurona. Jedną z ważniejszych historii Drugiej Eryjes ta królestwa Numenoru oraz opowieść o dojściu Saurona do potęgi.

Obsada i twórcy serialu

Producentami wykonawczymi, scenarzystami i showrunnerami serialu są JD Payne i Patrick McKay. Juan Antonio (J.A.) Bayon – specjalista od kina gatunkowego i autor głośnego horroru „Sierociniec” (2007), a także filmu katastroficznego „Niemożliwe” (2012) oraz piątej części cyklu „Park Jurajski” – „Jurassic World: Upadłe królestwo” (2018) wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki. Producentami wykonawczymi są Lindsey Weber („10 Cloverfield Lane”), Bruce Richmond („Gra o tron”), Gene Kelly („Boardwalk Empire”), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison („Breaking Bad”), Jason Cahill („Rodzina Soprano”), i Justin Doble („Stranger Things”).

W marcu ubiegłego roku informowaliśmy, powołując się na portal Deadline, że główną rolę w serii zagra 24-letni brytyjski aktor Maxim Baldry. Ponadto w serialu pojawią się: Robert Aramayo, Anson Boon, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers i Daniel Weyman.

QUIZ:

QUIZ. Jak dobrze znasz trylogię „Władca Pierścieni”?Czytaj też:

„365 dni” wraca! Netflix ogłosił produkcję 2. i 3. części filmu na podstawie książek Blanki Lipińskiej