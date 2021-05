Simone Susinna. Przystojny Włoch z 2. części „365 dni”. Kogo zagra?

Zarówno fani, jak i dziennikarze długo zastanawiali się nad tym, kto zagra Nacho. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiał się między innymi Mateusz Damięcki. Większość osób uważała jednak, że Blanka Lipińska ponownie zdecyduje się na kogoś z zagranicy. I mieli rację.

Simone Sussina – kim jest?

Sussina jest Włochem i póki co, nie wiemy, czy miał już okazję stać przed kamerą. Za to na pewno umie pozować! Mężczyzna jest zawodowym modelem i współpracuje z największymi domami mody na świecie. Co ciekawe, Włocha reprezentuje ta sama agencja modeli, co Michele'a Morrone, który w filmie „365 dni” wciela się w postać Massimo. Lipińska musi być bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ponieważ po oficjalnym ogłoszeniu obsady, pisarka wrzuciła na Instagram zdjęcie z Sussiną. „My perfect Nacho” – podpisała fotografię autorka „365 dni”.

Nacho. Nowa postać „365 dni”

Nacho jest kanaryjskim gangsterem i głową mafijnego rodu. Posiada też cechy, które niezmiernie fascynują Laurę (Anna Maria Sieklucka). Otóż mężczyzna biegle mówi po polsku i pięknie gra na skrzypcach. Co ciekawe, zjawia się wszędzie tam, gdzie właśnie przebywa Laura. Gangster nigdy nie był w poważnym związku, ale podobnie, jak Massimo, traci głowę dla pięknej Polki. Kogo wybierze Laura?

