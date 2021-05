Robert Zemeckis obchodzi 69. urodziny. Ranking najlepszych filmów kultowego reżysera

Chociaż nie wszystkie jego filmy przypadły do gustu krytykom, bezsprzecznie jest reżyserem jednych z najbardziej pomysłowych i przełomowych produkcji, jakie kiedykolwiek powstały. Nie dał się zaszufladkować, próbując swoich sił w prawie każdym gatunku, od horroru po komedię czy animację.

Przedstawiamy wam listę 10 najlepszych filmów, które wyreżyserował Robert Zemeckis. Ranking stworzony został w oparciu o oceny widzów, zamieszczone na stronie IMDb – największej na świecie internetowej bazie danych na temat filmów i ludzi z nimi związanych. Przy okazji podpowiadamy wam też, gdzie możecie obejrzeć te produkcje.

10. „Sprzymierzeni”



Rok 1942. Podczas wykonywania niebezpiecznej misji kanadyjski oficer wywiadu spotyka francuską bojowniczkę ruchu oporu. Z czasem zakochują się w sobie.

Film obejrzycie na Amazon Prime Video.



9. „The Walk. Sięgając chmur”



Historia francuskiego artysty Philippe'a Petita, który w 1974 roku przeszedł po linie między wieżami World Trade Center.

Film obejrzycie na Netflix.



8. „Lot”



Pilot William „Whip” Whitaker szczęśliwie ląduje zepsutym samolotem. W sprawie wypadku toczy się śledztwo.

Film obejrzycie na Netflix.



7. „Kontakt”



Ellie od lat prowadzi nasłuch kosmosu. W końcu odbiera sygnał nadany przez obcą cywilizację.

Film obejrzycie na YouTube.



6. „Powrót do przyszłości III”



Doktor Brown przenosi się na Dziki Zachód do roku 1885. Po dziewięciu miesiącach zostaje zastrzelony. Na pomoc rusza mu Marty.

Film obejrzycie na Amazon Prime Video.



5. „Kto wrobił królika Rogera?”



Wrobiony w morderstwo Królik Roger prosi o pomoc detektywa Eddiego Valianta.

Film obejrzycie na YouTube.



4. „Powrót do przeszłości 2”



Doktor Emmett Brown wysyła Marty'ego i Jennifer do roku 2015, by zapobiegli rozpadowi swojej przyszłej rodziny.

Film obejrzycie na Amazon Prime Video.



3. „Cast Away: Poza światem”



W wyniku katastrofy lotniczej inżynier firmy kurierskiej trafia na bezludną wyspę, gdzie musi przeżyć.

Film obejrzycie na Netflix.



2. „Powrót do przyszłości”



W 1985 roku dr Emmett Brown buduje wehikuł czasu. Jego przyjaciel Marty McFly przenosi się w lata 50. i niechcący przeszkadza w poznaniu się swoim rodzicom.

Film obejrzycie na Amazon Prime Video.



1. „Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.

Film obejrzycie na Netflix. Czytaj też:

„Pani Fletcher” zagra w „Na noże 2”. Kathryn Hahn dołączyła do obsady filmu