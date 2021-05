FAME MMA już w sobotę! Co nas czeka? Gdzie oglądać transmisję?

Organizatorzy chwalą się, że na widzów czeka zupełnie nowa scenografia, która wyniesie wydarzenie na „zupełnie inny poziom”. Imprezie towarzyszył będzie turniej dla utalentowanych zawodników-amatorów, startujących w ALMMA (Amatorska Liga MMA). Czekają nas oczywiście pojedynki najpopularniejszych twórców internetowych, które elektryzowały polskie social media przez ostatnie dwa miesiące.

„Fani szczególnie wyczekują walki wieczoru, a w tej zmierzą się: niekwestionowana gwiazda federacji Kasjusz „Don Kasjo” Życiński i była gwiazda UFC, a obecnie gwiazda KSW — Norman »Stormin« Parke” – przypominają organizatorzy. Na zwycięzcę walki wieczoru czeka wyjątkowy bonus – kilogramowa sztabka złota.

Pełna karta walk gali FAME MMA 10

Karta główna

Main event: Kasjusz „Doń Kasjo” Życiński vs Norman „Stormin” Parke (pojedynek bokserski – 5 x 3 min.)

Co-main event: Marcin Dubiel vs Cezary „Czaro” Nykiel

(c) Dawid Malczyński vs Adrian „Polak” Polański (walka o pas kategorii do 77,1 kg)

Marta „Linkimaster” Linkiewicz vs Kamila „Kamiszka” Wybrańczyk (walka o pas kategorii do 61,2 kg)

Mateusz „Muran” Murański vs Arkadiusz Tańcula

Łukasz Lupa vs Gabriel „Arab” Al-Sulwi Piotr Pająk vs Alan „Alanik” Kwieciński

Karta wstępna (walki dostępne na oficjalnym kanale FAME MMA na YouTube)

Michał Gała vs Mikołaj Śmieszek

Dawid „Ambro” Ambroziak vs Piotr „Miejski Drwal” Szczurek

„Road to Armia”

Sportowe emocje rozpoczną się jednak już dzień przed Galą. Prócz otwartego dla mediów treningu oraz ceremonii ważenia, w piątek rusza turniej „Road to Armia”. Ta inicjatywa jest efektem współpracy FAME MMA z Amatorską Ligą MMA (ALMMA) i federacją Armia Fight Night. Projekt ma pomóc najbardziej uzdolnionym amatorom zaistnieć w świecie profesjonalnego MMA. Podczas turnieju widzowie będą mogli zobaczyć aż szesnastu zawodników, a kolejne etapy – półfinały i finał, odbędą się podczas następnych gal FAME MMA. Zwycięzca turnieju otrzyma kontrakt na 3 walki w federacji Armia Fight Night, finansowany w pełni przez FAME.

Transmisja gali FAME MMA

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich gal, legalna transmisja FAME MMA 10 prowadzona będzie wyłącznie w systemie PPV. Dostęp do niej można wykupić poprzez stronę FAME MMA oraz przez reflinki zawodników.

Czytaj też:

Robert Zemeckis obchodzi 69. urodziny. Ranking najlepszych filmów kultowego reżysera