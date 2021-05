Wpadka podczas programu na żywo. Prezenterka zaczęła się „mnożyć” na wizji

Jennifer McDermed prezentuje prognozę pogody dla stanu Minneapolis w lokalnym oddziale Fox 9 News. Jedna z ostatnich audycji przykuła uwagę widzów z całego świata. I to nie za sprawą wyjątkowych zjawisk pogodowych, a wpadki, którą zaliczyły osoby przygotowujące program.

W pewnej chwili liczby pokazywane na mapie zaczęły się rozmywać, a wizerunek pogodynki zaczął się mnożyć – na ekranie pojawiło się kilka jej klonów. – To zabawne, ale i dziwne. Nie wiem, co dokładnie się dzieje – stwierdziła zdezorientowana prezenterka.

McDermed wybuchnęła śmiechem, gdy zdała sobie sprawę, co się dokładnie się wydarzyło. Poruszyła rękami tylko po to, żeby zobaczyć, jak ten błąd faktycznie działa. – To o wiele za dużo mnie. Nie potrafię sobie poradzić nawet z jedną sobą, nie mówiąc już o dziesięciu – powiedziała rozbawiona.



Nagranie wpadki, którą zaliczyli pracownicy stacji telewizyjnej Fox News stało się hitem sieci. Do tej pory tylko w serwisie Youtube odtworzono je ponad 6 mln razy. Internauci docenili poczucie humoru i opanowanie prezenterki, o czym świadczą komentarze zamieszczane pod nagraniem.

