Alicja Szemplińska nie pojechała na Eurowizję, ale nie zwalnia tempa. Jest nowy utwór!

Uczyła się u trenera wokalnego Michaela Jacksona

Alicja Szemplińska śpiewała od dziecka. Brała udział w wielu konkursach, festiwalach i przeglądach wokalnych. Jej przepustką do sławy stał się program „Hit, Hit, Hurra!”, w którym wystąpiła w 2016 roku. Dotarła do finału i ostatecznie zwyciężyła, a w nagrodę otrzymała zaproszenie do udziału w zajęciach śpiewu u Setha Riggsa, trenera wokalnego Michaela Jacksona.

Szemplińska w programie „The Voice of Poland”

W 2019 roku wzięła udział w kolejnym show – „The Voice of Poland”. Szemplińska trafiła do drużyny Tomsona i Barona. Zdobyła największe uznanie widzów, co przyczyniło się do zwycięstwa w programie. W nagrodę otrzymała czek na 50 tysięcy złotych i podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Universal Music Polska.

Jej pierwszym singlem był utwór „Prawie my”. Teledysk w ciągu 10 dni od premiery przekroczył próg miliona wyświetleń w serwisie YouTube. Obecnie ma ich 6,6 mln.

Szemplińska śpiewa piosenkę Górniak

Kolejnym sukcesem artystki był występ w programie „Szansa na sukces. Eurowizja 2020”, w którym wyłaniano reprezentanta Polski w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji. Zaśpiewała utwór „To nie ja” Edyty Górniak, a w finale „Euphoria” szwedzkiej piosenkarki Loreen oraz autorską propozycję „Empires”. Szemplińska zwyciężyła w głosowaniu widzów, jednak nie pojechała na Eurowizję. Impreza została bowiem odwołana z powodu pandemii koronawirusa. W 2021 roku reprezentantem Polski na Eurowizji został Rafał Brzozowski.

„Growing Up” – nowy utwór Szemplińskiej

Szemplińska nagrywała podczas pandemii. W sieci pojawiły się jej single takie jak „Gdzieś”, „Pusto” czy „Na pamięć”. Do listy osiągnięć artystki w weekend dodany został utwór „Growing Up”. Piosenka jest owocem międzynarodowej współpracy artystki z rozchwytywanym producentem w Czechach – fiedlerskim i wschodzącą gwiazdą z Holandii – remme.

Czytaj też:

Rosati złożyła skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. W jakiej sprawie?