Eurowizja 2021. Kto wygrał w poprzednich latach? Przypominamy zwycięskie piosenki

„The Ride” Rafała Brzozowskiego, czyli piosenka, którą wykona na tegorocznej Eurowizji, wywołuje sporo kontrowersji. Zaczęło się od tego, że zyskała miano najmniej lubianych utworów tegorocznego konkursu. W plebiscycie na oficjalnym kanale Eurowizji internauci mogli głosować na piosenki za pomocą „łapki w górę” lub „łapki w dół”. „The Ride” otrzymał aż 29 tysięcy negatywnych głosów. Suchej nitki nie zostawili na nim także eksperci. Zarówno Elżbieta Zapendowska jak i Michał Wiśniewski stwierdzili, że piosenka nie ma żadnych szans. A jak The Ride przedstawia się na tle zwycięskich utworów z poprzednich lat?

Zwycięskie piosenki Eurowizji

Kontrowersyjna Conchita Wurst czy melancholijny Mans Zelmerlow? W ciągu ostatnich 10 lat, na podium znalazły się między Niemcy, Szwecja, Ukraina, Holandia i Azerbejdżan. Jeśli chodzi o Polskę, to najwyżej uplasował się Michał Szpak. Wokalista i jego utwór „Color of your life” zdobył 8. miejsce. Posłuchajcie zwycięskich utworów.

Lena – „Satellite” (Niemcy)



Eurowizja 2010



Ell & Nikki – „Running Scared” (Azerbejdżan)



Eurowizja 2011



Loreen – „Euphoria” (Szwecja)



Eurowizja 2012



Emmelie De Forest – „Only Teardrops” (Dania)



Eurowizja 2013



Conchita Wurst – „Rise Like a Phoenix” (Austria)



Eurowizja 2014



Måns Zelmerlöw – „Heroes” (Szwecja)



Eurowizja 2015



Jamala – „1944” (Ukraina)



Eurowizja 2016



Salvador Sobral – „Amar Pelos Dois” (Portugalia)



Eurowizja 2017



Netta – „Toy” (Izrael)



Eurowizja 2018



Duncan Laurence – „Arcade” (Holandia)



Eurowizja 2019

