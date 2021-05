MTV Movie & TV Awards. Złote Popcorny rozdane! Jakie produkcje okrzyknięto najlepszymi?

Najbardziej docenionym tytułem okazała się produkcja Marvela „WandaVision”, która zgarnęła aż cztery statuetki w różnych kategoriach. Serial opowiada o idealnym życiu Wandy Maximoff i Visiona, które wiodą w swoim domu na przedmieściach. Z czasem jednak zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.

MTV Movie & TV Awards – lista nagrodzonych

Najlepszy film

„Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze”



Najlepszy serial



„WandaVision”



Najlepsza rola filmowa

Chadwick Boseman – „Ma Rainey: Matka Bluesa”



Najlepsza rola serialowa

Elizabeth Olsen – „WandaVision”



Najlepszy bohater

Anthony Mackie – „Falcon i Zimowy Żołnierz”



Najlepszy filmowy pocałunek

Chase Stokes i Madelyn Cline – „Outer Banks”



Najlepsza rola komediowa

Leslie Jones – „Książę w Nowym Jorku 2”



Najlepszy czarny charakter

Kathryn Hahn – „WandaVision”



Najlepszy przełom aktorski

Regé-Jean Page – „Bridgertonowie”



Najlepsza scena walki

„WandaVision” – Wanda vs. Agatha



Najlepiej zagrana scena przerażenia

Victoria Pedretti – „Nawiedzony Dwór w Bly”



Najlepszy duet



„Falcon i Zimowy Żołnierz”, Falcon (Anthony Mackie) i Zimowy Żołnierz (Sebastian Stan)



Najlepszy moment muzyczny

Najlepszy moment muzyczny

„Edge of Great" – „Julie and the Phantoms"

