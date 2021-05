Szelągowska wyremontowała kolejne mieszkanie! Zobaczcie zdjęcia „przed i po”

Panią Kasię do programu zgłosił jej przyjaciel Tomek, który też jest ratownikiem medycznym. Ma u niej ogromny dług wdzięczności. Jakiś czas temu przeszedł załamanie nerwowe, będące konsekwencją traumatycznych wydarzeń w pracy. Tylko ona wiedziała, jak mu pomóc. Nieustannie była do jego dyspozycji, wspierała go, rozmawiała z nim. Zdaniem Tomka, bez Kasi, nigdy nie stanąłby na nogi.

Mikromieszkanka

W odcinku Dorota Szelągowska zaskoczyła Kasię, gdy ta szła do pracy. Kobieta była wyraźnie wzruszona. Później prowadząca zabrała się do pracy! Do wyremontowania była kawalerka o metrażu niecałych 20m2. „Uwierzcie, że najczęściej to właśnie te mikromieszkanka sprawiają najwięcej trudności – zdecydowanie łatwiej ogarnąć nam w tydzień 50 niż 19 m2. Dlaczego? Bo nie chodzimy sobie po głowach, jedna praca nie blokuje drugiej” – napisała w mediach społecznościowych po emisji odcinka Szelągowska.

Trzeba przyznać, że mimo trudności, związanych z wielkością kawalerki, prowadząca program „Totalne remonty Szelągowskiej” i ekipa, świetnie poradzili sobie z wyzwaniem. Sprawdźcie, jak wyszło, oglądając zdjęcia w naszej galerii.

