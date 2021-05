Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski ma negatywny test na COVID-19, ale zostaje na kwarantannie. Co z jego występem?

Jak poinformowała oficjalna strona internetowa Eurovision.tv, Brzozowski i pozostała część jego ekipy może się cieszyć z negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Brzozowski na kwarantannie. Co z występem?

– Na wszelki wypadek polska delegacja pozostanie na kwarantannie do czasu ponownego przetestowania, które odbędzie się przed próbami generalnymi do drugiego półfinału w środę – oświadczyła Europejska Unia Nadawców. To oznacza, że do momentu przeprowadzenia ponownego testu, występ Rafała Brzozowskiego stoi pod znakiem zapytania. Przypomnijmy, nasz reprezentant od dwóch dni przebywa już na kwarantannie, przez co nie brał udziału w ceremonii otwarcia Eurowizji 2021.

Rafał Brzozowski nie traci nadziei

Mimo napiętej sytuacji piosenkarz stara się zachować dobry nastrój. Co prawda przyznał, że wiadomość o koronawirusie w zespole spadła na niego w chwili, gdy był już wyszykowany i szedł na próbę, ale wierzy, że wszystko dobrze się zakończy. – Siedzieć w pokoju samemu to też nie jest dobre dla samopoczucia, ale czasami trzeba – powiedział do swoich fanów na Instagramie.

Czytaj też:

Eurowizja 2021. Kto wygrał w poprzednich latach? Przypominamy zwycięskie piosenki