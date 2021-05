QUIZ:

QUIZ z artystów Eurowizji. Rozpoznasz ich na zdjęciu?

Eurowizja

Muzyczne show organizowane jest od 1956 roku. Podczas imprezy przedstawiciele publicznych stacji telewizyjnych zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców prezentują swoje piosenki. Później następuje głosowanie, a zwieńczeniem konkursu jest wręczenie pamiątkowej statuetki wykonawcy zwycięskiej propozycji. Jest to najpopularniejszy z najdłużej trwających programów telewizyjnych na świecie i jednym z najchętniej oglądanych na świecie niesportowych wydarzeń międzynarodowych.

W tym roku 39 uczestników zostało podzielonych na dwie grupy, które będą ze sobą rywalizowały 18 i 20 maja. Z każdego półfinału awansuje 10 wykonawców, dzięki punktacji jurorów i głosom widzów. Rafał Brzozowski zaśpiewa „The Ride” podczas drugiego dnia, jednak aby przejść do sobotniego finału, będzie musiał pokonać co najmniej siedmiu konkurentów. Czy to mu się uda? Całe wydarzenie będziemy opisywać dla Państwa na Wprost.pl.

