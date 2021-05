Znamy go jako drag queen Conchitę Wurst. Tak zmienił się Thomas Neuwirth

Thomas Neuwirth urodził się 6 listopada 1988 roku. Studiował modę na Graz School of Fashion. Dał się poznać szerszej publiczności swoim występem w talent show ORF „Starmania”, w którym zajął drugie miejsce. Później założył między innymi zespół Jetzt anders!, który jednak rozpadł się w 2008 roku. Swoje alter ego - Conchitę Wurst - stworzył w 2011 roku. Jak wyjaśniał, tworząc wizerunek kobiety z brodą, chciał udowodnić, że „można osiągnąć wszystko bez względu na wygląd”. Tłumaczył, że chce zwrócić w ten sposób uwagę na problem dyskryminacji i braku tolerancji, których sam doznał. Neuwirth, gdy występuje jako Conchita Wurst,posługuje się żeńską formą czasowników, jednak prywatnie używa męskiej formy. Nie jest także trans kobietą.

Już jako drag queen Wurst wystąpiła w programie „Die große Chance”, co skutkowało wydaniem debiutanckiego singla „Unbreakable”. W 2011 roku zgłosiła się po raz pierwszy do eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji, jednak zajęła drugie miejsce. W 2013 roku udało się jej zostać reprezentantką Austrii w imprezie. Utwór „Rise Like a Phoenix” zrobił ogromne wrażenie na publiczności, zapewniając jej wygraną. W sumie otrzymała 290 punktów od telewidzów i jurorów.

