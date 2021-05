Ciekawostki o Eurowizji. Ile osób może być na scenie i jak długa może być piosenka?

Jak wiadomo, każdy konkurs ma wiele zasad, których uczestnicy muszą przestrzegać. Jeśli chodzi o Eurowizję, to w regulaminie jest zapisane, że na scenie nie mogą występować żywe zwierzęta, a zespół nie może liczyć więcej, niż 6 osób. Chcesz wiedzieć więcej?

Eurowizja – ciekawostki

Jak powszechnie wiadomo, wśród artystów, którzy brali udział w konkursie Eurowizji była między innymi grupa ABBA. Zespół wystąpił w 1974 roku, śpiewając utwór „Waterloo”, który przyniósł im zwycięstwo. Mało kto jednak wie, że swój występ na Eurowizji mieli również Celine Dion i Julio Iglesias.

Choć konkurs dotyczy muzyki, a polityka nie powinna mieć z nim nic wspólnego, to nie zawsze tak było. W 2017 roku Rosja nie wzięła udziału w Eurowizji, ponieważ ich reprezentantka nie została wpuszczona na teren Ukrainy, gdzie odbywał się konkurs. W tym roku z kolei zdyskwalifikowana została grupa z Białorusi, której piosenka miała podtekst polityczny. Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj nasza prezentację!

1. Na scenie Eurowizji nie mogą występować żywe zwierzęta



2. Maksymalna ilość wykonawców na scenie to 6 osób



3. Duetowi t.A.T.u zabrakło jedynie 3 punktów, by w 2003 roku wygrać Eurowizję



4. Kiedy w 2004 roku Ruslana wygrała Eurowizję, zaproponowano jej miejsce w ukraińskim parlamencie



5. Uczestnicy, którzy brali udział w Eurowizji i zrobili wielką karierę to Celine Dion, ABBA, Cliff Richards i Julio Iglesias



6. Piosenka, która startuje w konkursie nie może być dłuższa niż 3 minuty



7. Podczas pierwszej Eurowizji, Luxemburg poprosił Szwajcarię, by głosowała ich imieniu. Zwycięzcą była Szwajcaria



8. W 2017 roku Rosja wycofała się z konkursu, ponieważ ich reprezentantka nie została wpuszczona na teren Ukrainy, gdzie odbywał się koncertCzytaj też:

Tamara Gee reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2008 roku. Zobaczcie, jak się zmieniła