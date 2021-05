Eurowizja 2021. Fani konkursu rozczarowani Markiem Sierockim. „Oddajcie Orzecha”

Przypomnijmy, po burzliwym rozstaniu Artura Orzecha z Telewizją Polską, jego miejsce – zarówno w „Szansie na Sukces” jak i podczas komentowania Eurowizji – zajął Marek Sierocki. Jak wypadł?

Kontrowersje wokół Eurowizji

Tegoroczny konkurs Eurowizji wciąż wzbudza w Polsce wielkie emocje. Zaczęło od informacji na temat reprezentanta. Uważano powszechnie, że skoro rok temu widzowie wybrali Alicję Szemplińską, ale z powodu pandemii konkurs został odwołany, to młoda piosenkarka pojedzie do Rotterdamu w tym roku. Tymczasem włodarze Telewizji Polskiej zadecydowali, że zamiast niej reprezentować nas będzie Rafał Brzozowski, co wywołało lawinę komentarzy.

Eurowizja 2021. „Orzech wróć”

Nie mniejsze poruszenie wywołał fakt, że wraz z odejściem Artura Orzecha z TVP, nie usłyszymy go już w roli komentatora, którą to pełnił już od 27 lat. Wczoraj z zadaniem zmierzył się Marek Sierocki, ale fanom brakowało jego poprzednika. „Orzech wróć!” „Eurowizja bez Orzecha to żadna Eurowizja” „Oddajcie Orzecha” – pisali na oficjalnym profilu Eurowizji na Facebooku. Byli jednak i tacy, którzy docenili starania Sierockiego. „Jak na pierwszy raz było super. Krótko, zwięźle i na temat” – bronił dziennikarza jeden z fanów.

