Eurowizja 2021. Oto piosenki, które przeszły do finału konkursu. Czy „The Ride” Brzozowskiego ma z nimi szansę?

Kto przejdzie do wielkiego finału Eurowizji?



We wtorkowy wieczór na scenie w Rotterdamie odbył się pierwszy półfinał Eurowizji 2021. Spośród muzyków z 16 krajów wybrano szczęśliwą dziesiątkę, którą zobaczymy w sobotnim finale. Są to reprezentanci: Litwy, Rosja, Szwecji, Cypru, Norwegii, Belgii, Izraela, Azerbejdżanu, Ukrainy i Malty.

W drugich półfinałach, oprócz Rafała Brzozowskiego, wystąpią reprezentanci 16 krajów: San Marino, Estonii, Czechów, Grecji, Austrii, Mołdawii, Islandii, Serbii, Gruzji, Albanii, Portugalii, Finlandii, Litwy, Szwajcarii i Danii.

Pięć państw – Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, czyli tzw. kraje Wielkiej Piątki, są zakwalifikowane do finału każdej edycji konkursu i nie muszą uczestniczyć w półfinałach. Państwa te płacą bowiem największe składki do EBU (Europejskiej Unii Nadawców). Automatycznie do finału Eurowizji przechodzi także państwo, które jest gospodarzem imprezy. W tym roku jest to Holandia, która w 2019 roku zwyciężyła w konkursie.

Zwycięzcy pierwszego półfinału Eurowizji

Go_A – „Shum”



Ukraina



Destiny – „Je Me Casse”



Malta



Efendi – „Mata Hari”



Azerbejdżan



Hooverphonic – „The Wrong Place”



Belgia



Eden Alene – „Set Me Free”



Izrael



TIX – „Fallen Angel”



Norwegia



Elena Tsagrinou – „El Diablo”



Cypr



Tusse – „Voices”



Szwecja



Manizha – „Russian Woman”



Rosja



The Roop – „Discoteque”



Litwa

