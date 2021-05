„Druga połowa”. Jest zwiastun nowej komedii z piłką nożną w tle. Na ekranie m.in. Krychowiak

„Druga połowa” – o czym jest film?

Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowopoznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi fatum. Sprawy komplikują się szybko – kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu – Jarosława Kota – który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Idąc za radą jej przyjaciółki, piłkarz wdraża w życie spektakularny plan „3 x Z” – i chcąc „Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaimponować” Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki finansowe i ułańską fantazję. Mateusz również chce przypodobać się dziewczynie, ale w odmiennym stylu. Czy ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewany ruch może postawić go na spalonej pozycji?

Obsada i twórcy filmu

W filmie wystąpiła plejada gwiazd, w tym rozpoczynająca aktorską karierę Małgorzata Rozenek-Majdan, Cezary Pazura („Listy do M. 4”, „Psy 3. W imię zasad”, „Kiler”), Marianna Zydek („Kamerdyner”, „Piłsudski”), Maciej Musiał („1983”, „Klangor”, „Miłość jest wszystkim”, „Wiedźmin”), Jacek Knap („Miłość do kwadratu”, „Miłość jest wszystkim”),, Andrzej Grabowski („Mayday”, „Listy do M. 3”), Leszek Lichota („Boże Ciało”, „Wataha”), Piotr Rogucki („Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”), Rafał Rutkowski („Planeta Singli”), Ilona Ostrowska („Narzeczony na niby”), Iwona Bielska („Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”) czy Sławomir Orzechowski („Kurier”).

Film „Druga połowa” wyreżyserował Łukasz Wiśniewski, na podstawie scenariusza Sebastiana Staszewskiego i Jarosława Stróżyka. Za zdjęcia odpowiadają Tomasz Dobrowolski i Mikołaj Syguła.

Premiera filmu „Druga połowa”

Premiera filmu „Druga połowa” zaplanowana jest na 28 maja.

