Eurowizja 2021. Zasady głosowania. W jaki sposób wyłaniani są zwycięzcy?

Poza dokładnymi wytycznymi, dotyczącymi zasad konkursu, takich jak długość piosenki czy ilość wykonawców na scenie, organizatorzy Eurowizji stworzyli także bardzo rozbudowany system głosowania. Na czym polega?

Jurorzy Eurowizji

W każdym kraju widzowie i jury mają do rozdania po 58 punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12. W skład jurorski wchodzi pięć osób, jednak co roku muszą się one zmieniać. Powrócić można dopiero po minimum dwuletniej przerwie. Członkowie jury oddają swoje głosy już podczas próby generalnej. Każdy z członków tworzy własny ranking, następnie wszystkie rankingi są sumowane i przekształcane w punktację.

Eurowizja 2021. Głosy widzów

W każdym z półfinałów prawo do głosowania mają wyłącznie ci widzowie, którzy przebywają w państwach, które biorą udział w danym półfinale. Dlatego też Polacy nie mogli zagłosować w pierwszym półfinale, gdyż Rafał Brzozowski występuje w drugim, czyli w czwartek. Trzeba pamiętać też, że według regulaminu konkursu, przebywając na terenie Polski, nie można głosować na reprezentanta Polski. Rezultat głosowania w półfinałach i finale jest kombinacją 50 proc.:50 proc. głosów widzów i jury.

Wielka Piątka

Pięć państw – Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, czyli tzw. kraje Wielkiej Piątki, są zakwalifikowane do finału każdej edycji konkursu i nie muszą uczestniczyć w półfinałach. Państwa te płacą bowiem największe składki do EBU (Europejskiej Unii Nadawców).

Gdzie głosować?

Po zakończeniu wszystkich występów rozpoczyna się głosowanie. Głos można oddać telefonicznie lub przez SMS. Numery zostaną wyświetlone w trakcie telewizyjnych transmisji. Dla tych, którzy wolą głosować w inny sposób, udostępniono oficjalną bezpłatną aplikację, do pobrania przez iOS i Android. Z każdego urządzenia można zagłosować maksymalnie 20 razy.

