Demi Lovato: Jestem osobą niebinarną. Co to oznacza?

Ma zaledwie 29 lat, a w jego/jej życiu już tak dużo się wydarzyło. Demi Lovato był/była uzależniona od narkotyków, przez co omal nie umarł/umarła, padła ofiarą napaści seksualnej i spędził/spędziła wiele miesięcy w szpitalu. O wszystkich tych wydarzeniach, piosenkarka opowiedziała w filmie dokumentalnym „Dancing With The Devil”. Teraz postanowił/postanowiła też podzielić się ze swoimi fanami jeszcze jedną sprawą ze swojego życia prywatnego.

Demi Lovato: Jestem osobą niebinarną

Jak przyznał/przyznała Lovato, większość swojego dorosłego życia spędził/spędziła na oczach całego świata. Ludzie widzieli wszystko, co się z nim/niąą działo. Zarówno dobre, jak i złe rzeczy. Teraz uznał/uznała, że nadszedł dzień, by opowiedzieć o czymś, co jest dla niego/niej bardzo ważne. – Z dumą informuję, że identyfikuję się jako osoba niebinarna i oficjalnie będę zmieniać moje zaimki na „oni”, „ich”. Nastąpiło to po wielu uzdrawiających i autorefleksyjnych pracach – powiedział/powiedziała Lovato.

Jak zapewnił/zapewniła wokalistka, nie chce być rzecznikiem osób niebinarnych, bo wciąż wielu rzeczy sam/sama musi się nauczyć, a powiedzenie tego głośno wcale nie było takie łatwe. Zdecydował/zdecydowała się jednak na to, bo ma nadzieję, że dzięki temu da siłę innym, którzy wciąż boją się powiedzieć o tym bliskim.

Niebinarność – co oznacza?

Niebinarność to nazwa zbiorcza na wszystkie te tożsamości płciowe, które łączy wyjście poza binarny podział na dwie płci. Osoby niebinarne nie są ani kobietami, ani mężczyznami. Mogą czuć się zarówno obiema płciami, jak i żadną z nich. Należy pamiętać, że niebinarność płciowa nie należy do klasyfikacji orientacji, lecz do tożsamości seksualnych.

