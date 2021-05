Billy Porter przerywa milczenie. „Jestem nosicielem wirusa HIV. Od 14 lat”

„Żyłem w milczeniu przez 14 lat”

Porter na początku przyznaje, że 2007 rok, był najgorszym w jego życiu. „Byłem pokoleniem, które miało wiedzieć lepiej, a tak się nie stało. Przez dekadę lub dłużej, byłem na skraju zapomnienia, jednak 2007 rok był najgorszy. W lutym zdiagnozowano u mnie cukrzycę typu 2. W marcu podpisałem papiery upadłościowe. A w czerwcu zdiagnozowano u mnie HIV” – wyznał. Podkreślił, że wstyd, który odczuwał w tamtym czasie, ale i ten nagromadzony przez lata poprzedzające to, sprawił, że „żył z tym w milczeniu przez 14 lat”. „Zakażenie wirusem HIV, w miejscu, z którego pochodzę, dorastaniem w Kościele Zielonoświątkowym i bardzo religijną rodziną, jest odbierane jako kara Boża” – pisze.

Rola w „Pose” Ryana Murphy'ego

Jak wyznał, wszyscy, z którymi chciał się podzielić informacją o swojej chorobie, wiedzieli o niej od dawna. „Z wyjątkiem mojej matki” – przyznał. Porter wyjaśnił, że próbował żyć i budować karierę, a nie był pewien, czy ktokolwiek będzie chciał go zatrudnić z wiedzą o jego chorobie. „Byłby to po prostu kolejny powód do dyskryminacji w już dyskryminującym zawodzie. Dlatego starałem się o tym nie myśleć. Próbowałem to odciąć. Ale kwarantanna nauczyła mnie wiele. Każdy musiał usiąść i się zamknąć” – podkreślił. Dodał, że jego rola Praya Tella w serialu „Pose” Ryana Murphy'ego była dla niego przełomowa. „W końcu ktoś potraktował mnie poważnie jako aktora” – napisał.

„Jestem zdrowszy, niż kiedykolwiek”

Odnosząc się do tego, że ma HIV poinformował, że chodzi do lekarza na kontrole co trzy miesiące i obecnie jest „zdrowszy, niż kiedykolwiek w swoim życiu”. „Tak, jestem statystyką, ale przekroczyłem ją. Tak wygląda teraz nosiciel wirusa HIV. Umrę z powodu czegoś innego, nim umrę z jego powodu” – podkreślił.

