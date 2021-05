Miss Minutes w nowym zwiastunie serialu „Loki”. Widzieliśmy ją na plakacie

Pomarańczowy zegar to animowana postać o imieniu Miss Minutes. Zderzenie z dziwnym tworem jakim jest Urząd ds. Rozbieżności czasowych (Time Variance Authority), musi być osobliwym doświadczeniem. Na szczęście na miejscu są Miss Minutes ze swoim południowym akcentem, aby pomóc Lokiemu zorientować się na miejscu co i jak.

„Witamy w Urzędzie ds. Rozbieżności Czasowych. Jestem Miss Minutes i moim zadaniem jest pokazać ci wszystko, zanim staniesz przed sądem za swoje zbrodnie. Więc tylko współpracuj, a my w mgnieniu oka postawimy cię przed sędzią!” - mówi Miss Minutes.

Jak można podejrzewać, Loki nie jest pod wrażeniem ani Miss Minutes ani samego TVA, co wyraźnie zaobserwować można na zwiastunie.

„Loki” – o czym będzie serial?

Fabuła serialu „Loki” rozpoczyna się w momencie, gdy antagonista ukradł Tesseract Tony'emu Starkowi. Jego wolność zostanie jednak szybko ograniczona i nie będzie mógł się on swobodnie przemieszczać w czasie i przestrzeni. Bardzo szybko namierzą go przedstawiciele Time Variance Authority i zostanie wtrącony do więzienia. Ze zwiastuna wiemy jednak, że Loki znajdzie wyjście z nietypowej sytuacji, po czym wpadnie w jeszcze większe tarapaty.

Obsada

W serialu „Loki” oprócz Toma Hiddlestona zagrali między innymi: Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Erika Coleman oraz Wunmi Mosaku.

Premiera serialu „Loki”

„Loki” trafi na platformę Disney+ 9 czerwca. Kolejne odcinki pojawiały się będą w środy, a nie w piątki, jak dotychczas z innymi seriami MCU „WandaVision” czy „Falcon and the Winter Soldier”.

Wiemy już, że „Loki” liczył będzie 6 odcinków. Już teraz jednak zamówiono jego drugi sezon.

