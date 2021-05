KJ Apa, znany z „Riverdale”, zostanie ojcem. Co wiemy o jego partnerce?

Aktor, który wciela się w „Riverdale” w Archie'ego Andrewsa opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym leży na kanapie ze swoją dziewczyną Clarą Berry. Na zdjęciu kobieta dumnie prezentuje swój ciążowy brzuch. Radosne wieści zamieściła na swoim Instagramie też sama modelka, pokazując kilka fotek. „Tak przy okazji – ona jest w ciąży” – żartował w komentarzach Apa. „Jesteśmy” – odpisała 27-latka.

Pod postami pary pojawiła się masa komentarzy, również od aktorów z „Riverdale”. Camila Mendes napisała: „Kolejny nenem w drodze”, podczas gdy Lili Reinhart opublikowała trzy emotikony w kształcie serca. Vanessa Morgan przyznała z kolei, że nie może się doczekać, aż dziecko Apy i Berry będzie bawiło się z jej 4-miesięcznym synkiem.

KJ Apa rzuci aktorstwo?

Informacja o tym, że KJ Apa zostanie ojcem, pojawiła się zaledwie miesiąc po tym, jak przyznał w wywiadzie, że byłby skłonny rzucić aktorstwo, gdyby miał rodzinę. – Nigdy w życiu nie byłem tak pewien, że chcę być ojcem. To samotne miejsce, ta branża. Interakcje między ludźmi już nie są dla mnie takie same. Szukam. Szukam prawdziwych relacji, tych, którym na mnie zależy i na których mi zależy, nie z powodu tego, kim jestem ja lub kim są oni – przyznał. – Nie chce być samotny do końca życia. Rozglądam się dookoła, widzę jak ludzie angażują się w całości w karierę, sławę, pracę. I zastanawiam się, jaki jest sens tego wszystkiego, jeżeli nie masz się tym z kim podzielić? Staje się to bez znaczenia. Byłbym gotów rzucić aktorstwo i to wszystko, gdybym miał piękną rodzinę. Zrobiłbym to – podkreślił.

