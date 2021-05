Powstaje film biograficzny o Cher! Tworzą go absolutne ikony kina. Co na to sama artystka?

Jak podała Cher, producentami obrazu będą Judy Craymer i Gary Goetzman, którzy odpowiadają także za obydwie części filmu „Mamma Mia!”. Scenariusz napisze Eric Roth, laureat Oscara za „Forrest Gump” i trzykrotnie do tej nagrody za „Informatora”, „Monachium” i „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”. Cher poinformowała, że prywatnie Roth jest jej „bliskim przyjacielem od 4 lat”.

Cher po raz pierwszy o planach filmu o jej życiu mówiła już w 2018 roku. Podała wówczas, że w 2020 roku chce wydać memoir, a następnie film biograficzny. Plany te prawdopodobnie opóźniła pandemia koronawirusa.

Cher, a właściwie Cherilyn Sarkisian, urodziła się 20 maja 1946 roku w El Centro w amerykańskim stanie Kalifornia. Zyskała popularność w 1965 roku, śpiewając w duecie Sonny & Cher, głównie za sprawą piosenki „I Got You Babe”. Już pod koniec 1967 roku duet sprzedał 40 mln płyt na całym świecie. Równocześnie Cher rozpoczęła karierę solową, a jej pierwszym singlem był utwór „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”, który sprzedał się w nakładzie miliona kopii. Pod koniec dziesięciolecia występowała w programie „The Sonny & Cher Comedy Hour”, za który otrzymała Złotego Globa.

Na początku lat 80. zaczęła występować na Broadwayu i grać w filmach. Otrzymała Oscara za film „Wpływ księżyca” z 1987 roku. Później poświęciła się głównie muzyce i wydała hity jak „If I Could Turn Back Time”, „I Found Someone” czy „The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)”. W 1998 roku wydała album „Believe”, który okazał się największym sukcesem w jej karierze muzycznej. Tytułowy singiel sprzedał się w nakładzie 12 mln egzemplarzy.

Ma na swoim koncie wspomnianego Oscara, trzy Złote Globy, Emmy, Grammy oraz Złotą Palmę, uzyskaną na Festiwalu Filmowym w Cannes. Jest jedyną kobietą w historii, która zdobyła wszystkie te nagrody.

Cher znana jest także ze swojej działalności filantropijnej i aktywizmu społecznego. Uchodzi za jedną z najważniejszych ikon społeczności LGBTQ. Prowadzi także profilaktykę na rzecz HIV/AIDS.

