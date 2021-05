Salma Hayek opowiedziała o walce z COVID-19. „Powiedziałam, że wolę umrzeć w domu”

Aktorka poinformowała, że koronawirusem zaraziła się na początku pandemii. – Mój lekarz błagał mnie, żebym poszła do szpitala, ponieważ było tak źle. Powiedziałam: „Nie dziękuję. Wolę umrzeć w domu” – wyznała.

Hayek spędziła siedem tygodni sama w izolacji domowej, podczas gdy podawano jej tlen. Chociaż wróciła już do pracy na planie filmu „House of Gucci” Ridleya Scotta, przyznała, że wciąż nie ma takiej energii, jak przed zakażeniem COVID-19. – Nie była to rola bardzo wymagająca. To idealna praca, żeby wrócić do formy – podała.

„House of Gucci”

W filmie „House of Gucci”, nadchodzącej produkcji w reżyserii Ridleya Scotta, zagra plejada gwiazd. Al Pacino wciela się w Aldo Gucciego, Salma Hayek w Pinę Auriemmę, Jared Leto w Paolo Gucciego, Adam Driver w Maurizio Gucciego, Jack Huston w Demenico De Sole, Jeremy Irons w Rodolfo Gucciego, a Lady Gaga w Patrizię Reggiani.

Premiera obrazu wyznaczona jest wstępnie na 24 listopada 2021 roku.

Maurizio Gucci i Patrizię Reggiani

Maurizio Gucci porzucił swoją żonę Patrizię Reggiani w 1985 roku po 12 latach małżeństwa, odchodząc do młodszej kobiety. Reggiani została skazana za zorganizowanie zamachu na jej byłego męża na schodach biura Gucciego we Włoszech w 1995 roku. Podczas procesu nadano jej przydomek „Czarna Wdowa”. Odbyła karę 18 lat pozbawienia wolności, a z więzienia wyszła w 2016 roku.

