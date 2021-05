Eurowizja 2021. „The Ride” Rafała Brzozowskiego – o czym jest piosenka?

Dzisiejszego wieczoru będziemy mieli okazję zobaczyć Rafała Brzozowskiego na scenie areny Ahoj w Rotterdamie, gdzie odbędzie się drugi półfinał konkursu Eurowizja 2021.

Eurowizja 2021. „The Ride” – hit czy kit?

W rozmowie z portalem Eurowizja.org Brzozowski porównał swoją piosenkę do hitów brytyjskiej gwiazdy Dua Lipy, która jest dwukrotną laureatką nagrody Grammy. I choć „The Ride” zebrał sporo negatywnych opinii, to jak twierdzi wokalista, zagraniczni dziennikarze chwalili utwór. Niestety ich zdania nie potwierdzają fani konkursu, którzy głosując na najlepszą i najgorszą piosenkę tegorocznej Eurowizji, sprawili, że „The Ride” znalazł się na czele najmniej lubianych piosenek.

O czym śpiewa Brzozowski?

„The Ride”, czyli „Jazda” lub „Przelot”. Tekst piosenki jest bardzo abstrakcyjny i każdy może go interpretować inaczej. „Dziecinko, trzymaj się jazdy swojego życia. Wysoko nad ziemią, żyj głośno. Dojadę do końca linii. Weź udział w walce, zrób to dobrze. Nie ma znaczenia, czy się potknę i upadnę. Przejdę przez to. Nigdy nie dotknę ziemi”– śpiewa w refrenie Brzozowski. – Piosenka mówi o tym, żeby się nie poddawać, zawsze sięgać gwiazd i śmiało realizować swoje marzenia i cele. Mam nadzieję, że dzięki niej uda mi się także spełnić moje marzenia na Eurowizji – mówił artysta w wywiadzie dla Radia Eska.

Czytaj też:

Eurowizja 2021. Zasady głosowania. W jaki sposób wyłaniani są zwycięzcy?