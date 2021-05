Eurowizja 2021. Wielka niespodzianka dla Rafała Brzozowskiego. I to tuż przed półfinałem

Już za kilka godzin Rafał Brzozowski stanie na rotterdamskiej scenie i będzie nas reprezentował w tegorocznym konkursie Eurowizji. Swoje wsparcie postanowili okazać wokaliście uczniowie liceum, do którego uczęszczał piosenkarz.

Eurowizja 2021. Uczniowie wspierają Rafała Brzozowskiego

Wokalista jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczniowie szkoły nagrali dla niego film, by dodać Brzozowskiemu otuchy i pokazać, że trzymają za niego kciuki. Na nagraniu widać młodzież z transparentami. „Rafał jesteśmy z Tobą”, „We belive in You” – napisali na nich uczniowie.

Okazuje się, że gwiazdor TVP nigdy nie zapomniał o swojej szkole i co roku przyjeżdża do liceum, by zasiąść w jury konkursu „Mam talent”. Gest uczniów wzruszył Brzozowskiego, który udostępnił nagranie na swoim Instagramie. „Bardzo dziękuję Wam za wsparcie! Jest mi niezmiernie miło” – napisał pod filmem Brzozowski.

Artyści trzymają kciuki za reprezentanta Polski

Nie tylko młodzież z dawnego liceum okazała dzisiaj wsparcie dla Rafała Brzozowskiego. Niektórzy artyści też postanowili pokazać, że trzymają kciuki za piosenkarza. Wśród nich między innymi grupa Tulia, gwiazdor filmu „365 dni” Michele Morrone, Katarzyna Cichopek i Natasza Urbańska. – To ważne, by wspierać innych. Wszyscy mamy marzenia. To proste, zwyczajnie dzielmy się miłością, a nie hejtem – tłumaczyła Urbańska.

