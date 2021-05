Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski już po półfinałowym występie. Jak wypadł? Zobaczcie sami!

Trwa drugi półfinał Eurowizji 2021. Rafał Brzozowski bardzo się starał, by jego utwór „The Ride” zachwycił publiczność. Czy to mu się udało?

Występ Rafała Brzozowskiego

Artysta wyglądał niczym postać z filmu Matrix. Czarne okulary i skórzane rękawiczki dodawały mu wyrazu tajemniczości. Rafałowi Brzozowskiego towarzyszyli tancerze – Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz, którym choreografię ułożył Agustin Egurrola. Wokalnie wsparł go chórzysta Paweł Skipa, znany z programu „Jaka to melodia?”. Podczas występu wokalisty, na telebimach w tle pojawiały się napisy, w tym „Warszawa”.

Można było niestety odnieść wrażenie, że piosenkarz się męczy, że brakuje mu oddechu. Szczególnie było to słychać, gdy przychodziło do tańca i śpiewania na raz. Brzozowski starał się poruszyć publiczność, prosząc, by wznieśli ręce do góry i nawet wtedy można było wyłapać w jego głosie zadyszkę. A właśnie to zarzucali mu internauci, bo tym jak w sieci pojawiły się filmiki z prób Eurowizji. Teraz wszystko w rękach jurorów i widzów. Czy gwiazdor TVP i „The Ride” ich urzeknie?

