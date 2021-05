Za nami drugi półfinał Eurowizji 2021. Które kraje przeszły dalej?

Na ten moment fani Eurowizji czekali długo. Jury i widzowie oddali swoje głosy i wybrali finalistów tegorocznej imprezy. Niestety nie znalazł się wśród nich Rafał Brzozowski.

Drugi półfinał

Dzisiejszego wieczoru na scenie, poza Rafałem Brzozowskim zaprezentowali się artyści z 16 krajów. Szczęśliwcami okazali się przedstawiciele Albanii, Mołdawii, Serbii, Portugalii, Bułgarii, Islandii, San Marino, Szwajcarii, Grecji i Finlandii. To właśnie oni wezmą udział w wielkim finale.

Eurowizja 2021. Zwycięzcy pierwszego półfinału

Spośród muzyków z 16 krajów w pierwszym półfinale konkursu, wybrano dziesiątkę, którą zobaczymy w sobotę. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Litwy, Rosji, Szwecji, Cypru, Belgii, Izraela, Azerbejdżanu, Ukrainy i Malty. Przypominamy także, że pięć państw – czyli tak zwana Wielka Piątka, w której znajdują się Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania z góry zakwalifikowane są do finału. Państwa te płacą bowiem największe składki do Europejskiej Unii Nadawców. Do finału przechodzi również automatycznie państwo, które jest gospodarzem imprezy. W tym roku była nim Holandia.

