Kurski gratuluje Brzozowskiemu. „Jeden z najlepszych występów Eurowizji”

„Jeden z najlepszych występów Eurowizji”

Przypomnijmy, w czwartek 20 maja odbył się drugi półfinał Eurowizji, podczas którego występował między innymi reprezentant Polski Rafał Brzozowski. Niestety, ostatecznie wykonawca utworu „The Ride” nie znalazł się w szczęśliwej dziesiątce, która przeszła do finału. Mimo to, Jacek Kurski postanowił mu pogratulować i napisał o „niesprawiedliwym hejcie” .

„Rafał, to był jeden z najlepszych występów Eurowizji 2021. Z serca Ci dziękuję. Dałeś sobie radę z niesprawiedliwym hejtem. Z podziwem obserwowałem jak wspierają Cię znajomi z branży. Takiego wzajemnego wsparcia w świecie polskiego showbiznesu dawno nie było. To dobry znak” - stwierdził Jacek Kurski. Prezes Telewizji Polskiej podał także informacje dotyczące oglądalności występów eurowizyjnych. „4 miliony widzów Telewizji Polskiej, którzy obejrzeli Twój energetyczny show nie mogło się mylić. Dziękuję też całej Twojej ekipie z A. Egurrolą na czele” - podkreślił. Na koniec Kurski poinformował, że wkrótce spotka się z Brzozowskim w polskim amfiteatrze w ramach koncertu-hołdu dla Krzysztofa Krawczyka.

Kogo zobaczymy w finale Eurowizji?

W drugim półfinale Eurowizji do finału przeszli przedstawiciele: Albanii, Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Portugalii, Islandii, San Marino, Szwajcarii, Grecji oraz Finlandii. Przy okazji pierwszego półfinału, dalej dostali się reprezentanci: Litwy, Rosji, Szwecji, Cypru, Belgii, Izraela, Azerbejdżanu, Ukrainy i Malty. Wszystkich artystów, reprezentujących te kraje zobaczymy już w sobotę.

Przypominamy także, że pięć państw – czyli tak zwana Wielka Piątka, tj. Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania, z góry zakwalifikowane są do finału. Państwa te płacą bowiem największe składki do Europejskiej Unii Nadawców. Do finału przechodzi również automatycznie państwo, które jest gospodarzem imprezy. W tym roku jest to Holandia.

