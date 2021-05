Książę Harry oskarżył rodzinę królewską o „całkowite zaniedbanie”. „Jestem zły na samego siebie”

„The Me You Can’t See” – o czym będzie seria?

W serii „The Me You Can’t See” na Apple TV+ Oprah i książę Harry prowadzą dyskusje ze sławnymi ludźmi dotyczące zdrowia psychicznego i emocjonalnej stabilności, podczas gdy sami otwierają się na temat swoich trosk w kontekście tych zagadnień. Wśród gwiazd, które zobaczymy w serialu są m.in.: piosenkarka Lady Gaga, szef kuchni Rashad Armstead, DeMar DeRozan z San Antonio Spurs (NBA) i Langston Galloway z Phoenix Suns, aktorka i producentka Glen Close, bokserka Virgina „Ginny” Fuchs „ i Zak Williams, aktor, syn Robina Williamsa i Valerie Velardi.

Całkowite zaniedbanie

– Myślałem, że moja rodzina pomoże, ale każde pytanie, prośba, ostrzeżenie, cokolwiek, po prostu spotykało się z całkowitą ciszą, całkowitym zaniedbaniem. Spędziliśmy cztery lata, starając się o to, by coś zdziałać. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby tam zostać i dalej wykonywać swoją rolę i pracę – przyznał w rozmowie z Oprah Winfrey książę.

Harry podkreślił, że widok cierpiącej Meghan, przypomniał mu widok jego matki, zmarłej w wypadku samochodowym w 1997 roku księżnej Diany. Ostatnie dni spędziła ona ze swoim partnerem Dodim Fayedem. – Historia się powtarza. Moją matkę ścigano, aż do jej śmierci, za to, że była w związku z kimś, kto nie był biały. A teraz zobacz, co się stało. Potencjalna utrata kolejnej kobiety w moim życiu jest dla mnie nie do zniesienia – przyznał i dodał, że wszystko sprowadza się do „tych samych ludzi, tego samego modelu biznesowego i tej samej branży”.

Rodzina zabroniła Harry'emu przeprowadzki do USA

Książę wyjawił, że Meghan przekazała mu, że ma myśli samobójcze w styczniu 2019 roku. Jak mówił, kiedy wyjawił rodzinie królewskiej, że chce przenieść się do Stanów Zjednoczonych, aby zmniejszyć presję, jaką odczuwa jego żona, członkowie przekazali mu, że „nie może tego zrobić”.

Harry przyznał, że czuje wstyd, że naraził swoją żonę na taką sytuację. – Jestem też bardzo zły na siebie. Wstydziłem się, że było tak źle. Wstydziłem się pójścia do mojej rodziny ponieważ, szczerze mówiąc, jak wiele innych osób w moim wieku, które się z tym zmagają – wiedziałem, że nie dostanę od niej tego, czego potrzebuję – podkreślił.

Czytaj też:

Szokujące ustalenia o wywiadzie księżnej Diany. William: To przyczyniło się do jej strachu, paranoi i izolacji