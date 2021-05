Lady Gaga została zgwałcona. Piosenkarka przyznaje: Zaszłam w ciążę

Piosenkarka nie ujawni nazwiska producenta, który ją zgwałcił

– Miałam 19 lat, pracowałam już w show-biznesie, a producent powiedział do mnie: „Zdejmij ubranie”. Powiedziałam, że tego nie zrobię. Wyszłam, ale powiedzieli mi, że spalą moją muzykę. I nie przestawali. Nie przestawali mnie pytać i ja po prostu zamarłam i... nawet nie pamiętam – opowiedziała Lady Gaga w dokumencie. – Nie wyjawię jego imienia. Rozumiem ruch Me Too i rozumiem, że ludzie czują się z tym dobrze, ale ja bym się tak nie czuła. Nigdy więcej nie chcę stawiać czoła tej osobie – podkreśliła.

Po gwałcie, piosenkarka zaszła w ciążę. Jak poinformowała, już po latach lekarz poradził jej, aby udała się do psychiatry, ponieważ odczuwała przewlekły ból. Postawiono jej diagnozę – PTSD – zespół stresu pourazowego. Lady Gaga opowiedziała, jak zaczęły się jej dolegliwości. – Najpierw poczułam ból, a potem zamarłam. Zdałam sobie sprawę z tego, że to ten sam ból, który czułam, gdy osoba, która mnie zgwałciła, porzuciła mnie na rogu domu moich rodziców, gdy byłam w ciąży, bo wymiotowałam i chorowałam. Ponieważ byłam maltretowana. Byłam zamknięta w studiu od miesięcy – opowiedziała.

Gaga: Otwórzcie serca na innych

Lady Gaga podkreśliła, że nie szuka litości, a swoją historię chce opowiedzieć tylko po to, by pomóc innym. – Nie jestem tutaj, aby opowiadać moją historię i sprawić, żeby ktoś się nade mną użalał. Czuje z tego powodu ogromny wstyd. Jak wyjaśnić ludziom, że mam przywilej, mam pieniądze, mam władzę i jestem nieszczęśliwa? Jak to zrobić? Ale otwórzcie serca na innych. Ponieważ przeszłam przez to i wiem, że ludzie potrzebują pomocy – przekonywała.

Serię dokumentalną „The Me You Can't See” oglądać można na Apple TV+.

