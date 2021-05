„Przyjaciele: Spotkanie po latach”. Odcinek specjalny jednak będzie dostępny na HBO GO! Kiedy premiera?

„Przyjaciele: Spotkanie po latach”

Wszystkim fanom serialu „Przyjaciele” zapewne ulżyło. Tworzony dla HBO Max „Friends: The Reunion” będzie dostępny na HBO GO już 17 maja. Serialowi „Przyjaciele”, czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, po latach wracają do kultowego już studia nagrań Warner Bros. w Burbank, Stage 24, aby w programie specjalnym wspólnie celebrować uwielbiany przez wszystkich serial.

„Przyjaciele: Spotkanie po latach” to produkcja, w której pojawi się wielu wyjątkowych gości, w tym: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon oraz Malala Yousafzai.

Reżyserem programu specjalnego jest Ben Winston. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Winston wraz z producentami wykonawczymi serialu „Przyjaciele” – Kevinem Brightem, Martą Kauffman i Davidem Cranem. Odtwórcy głównych serialowych ról – Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry oraz Schwimmer – także pełnili obowiązki producentów wykonawczych. Emma Conway, James Longman i Stacey Thomas-Muir są współproducentami wykonawczymi. Producentem programu jest Warner Bros. Unscripted Television we współpracy z Warner Horizon, Fulwell 73 Productions oraz Bright/Kauffman/Crane Productions.

„Przyjaciele” – o czym jest serial?

„Przyjaciele” to amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial został wyświetlony w ponad 100 krajach. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. Wielu fanów „Przyjaciół” zna każdy odcinek, każdą scenę i umie powtórzyć niemal wszystkie żarty.

Wcześniej widzowie w Polsce „Przyjaciół” mogli oglądać na Netfliksie. Teraz wielokrotnie nagradzany i uwielbiany przez fanów serial zostanie dodany do biblioteki serwisu HBO GO. Wszystkie sezony tego kultowej produkcji będą dostępne od kwietnia.

Czytaj też:

Książę Harry oskarżył rodzinę królewską o „całkowite zaniedbanie”. „Jestem zły na samego siebie”