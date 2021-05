KIPA i Netflix dla młodych talentów i specjalistów branży filmowej. Startuje cykl szkoleń

W ramach cyklu szkoleń „Kompetencje przyszłości”, rozwijane będą umiejętności z sześciu kluczowych obszarów:

administracji produkcji

organizacji produkcji

koordynatora postprodukcji

produkcji obrazu w technologii High Dynamic Range

produkcji efektów specjalnych (VFX)

nadzoru nad produkcją ścieżki dźwiękowej

Wsparcie dla polskich specjalistów

Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych w Netflix, podkreśla, że priorytetem Netfliksa jest dostarczanie dobrych historii widzom na całym świecie. – Musimy jednak pamiętać, że sukces zależy nie tylko od tego, co opowiemy, ale także jak to zrobimy. Dopracowany styl wizualny, oprawa muzyczna, historia w jaką nas wprowadza twórca, mogą decydować o tym jak dany film czy serial jest odbierany przez widzów. Obok kreatywności i wizji twórczej powinna stać także wiedza techniczna, umiejętności managerskie czy administracyjne. Dlatego tak ważne jest, by w ekipie filmowej znaleźli się eksperci z różnych obszarów, którzy są świadomi najnowszych trendów, specyfiki współpracy z nowymi graczami rynkowymi i wiedzą jak je wykorzystać. Chcemy wspierać w tym polskich specjalistów, dając im wiedzę i narzędzia, by mogli uwolnić swoją kreatywność oraz tworzyć historie, które pokocha cały świat – wyjaśnia.

Cel warsztatów

Alicja Grawon-Jaksik, Prezes KIPA dodaje, że to, jakie działania zostaną podjęte dziś w kierunku kształtowania kompetencji profesjonalistów rynku audiowizualnego, będą decydować o sukcesie polskiego rynku w przyszłości. – Wierzymy, że dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne, przyniesie korzyści zarówno polskim producentom, podmiotom zamawiającym filmy i seriale, jak i szeroko rozumianemu sektorowi audiowizualnemu w Polsce i na świecie – podkreśla.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Szkolenia “Kompetencje przyszłości” przeznaczone są zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w branży, jak i specjalistów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności. To kolejny wspólny projekt Netflix i KIPA. W ubiegłym roku, polscy filmowcy mogli skorzystać z warsztatów KIPA Finance Lab, gdzie podczas “Netflix Day” reprezentanci serwisu opowiedzieli o tym, jak znaleźć ciekawą historię i przenieść ją na ekran, ale także o kwestiach finansowania produkcji oraz postprodukcji. W 2020 razem z KIPA, Netflix utworzył także specjalny fundusz pomocowy, który z budżetem 2,5 mln zł, wsparł pracowników branży filmowej w czasie pandemii.

