Dalsze losy par ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Którzy uczestnicy zostali razem?

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to program duńskiej telewizji, który odniósł sukces także w Polsce. Bazuje na prostym formacie, według którego para zupełnie obcych sobie ludzi musi się pobrać. Poznają się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. Uczestników dobiera do siebie zespół ekspertów, kierując się m.in. osobowością swatanych osób i dążąc do zapewnienia trwałości i szczęścia takiego związku. Jak można się domyślić, niesie to za sobą wiele komplikacji, dlatego banalny w założeniu program stanowi ciekawy eksperyment społeczny. W piątek 21 maja stacja TVN7 wyemitowała finałowy odcinek piątej edycji programu.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Laura i Maciek

Pierwsza para piątego sezonu show to Laura i Maciej. Maciej ma 30 lat i mieszka w Katowicach. Pracuje jako fizjoterapeuta. Ma za sobą dwa poważne związki, które kończyły się po roku. Jego marzeniem jest założenie rodziny. Ogromną rolę w jego życiu odgrywa wiara w Boga. Jego żoną została 31-letnia Laura z Gliwic, która na co dzień pracuje jako sekretarka w szkole. W wolnym czasie dużo gotuje i praktykuje jogę. Tata Laury zmarł kiedy miała 26 lat. Niedługi potem ciężko zachorowała jej mama. Niestety przegrała walkę z nowotworem. Kobieta marzy o rodzinie i trójce dzieci.

Początkowo małżonkowie świetnie się dogadywali. Potem jednak sytuacja między nimi się pogorszyła. Laurę raziło niezdecydowanie Macieja obawiała się również jego nadmiernej religijności i z czasem coraz bardziej się dystansowała. – Z każdym dniem dawałam jemu i sobie szansę na to, żeby się poznać i żeby zobaczyć, czy coś poczuję. Na ten moment we mnie jest dużo sympatii i takiej otwartości w stosunku do Maćka, jednak nie pojawiło się z mojej strony uczucie, a idąc tutaj, chyba trochę na to liczyłam – mówiła podczas finałowego spotkania z ekspertami. Maciej i Laura postanowili dać sobie jeszcze trochę czasu i pozostać w małżeństwie. Zaledwie dwa tygodnie później kobieta uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozwód.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Iza i Kamil

35-letnia Iza mieszka w Bytomiu i prowadzi od 12 lat swój własny zakład fryzjerski. Jej mężem został młodszy o 6 lat Kamil z Dębicy, który pracuje w sklepie z narzędziami. Wieczory poświęca pasjom: jeździe na motocyklu i bilardowi. Mężczyzna nadal mieszka w swoim domu rodzinnym. – Nie jest to typ mojego wymarzonego mężczyzny. Bałam się na niego spojrzeć – oceniła uczestniczka programu TVN7. Później przyznała, że dopiero po jakimś czasie zauważyła, że mężczyzna, z którym bierze ślub ma ładne oczy, uśmiech i dłonie. – Na pewno nie tak wyobrażałem sobie moją przyszłą żonę – dodał jej partner. Izabela nie kryła zaskoczenia różnicą wieku. Para młoda miała wyraźne problemy z nawiązaniem rozmowy.

Podczas wycieczki poślubnej do Sopotu sytuacja między małżonkami znacząco się poprawiła i wydawali się wręcz idealnie dobrani. Uczestnicy mieli ogromne wsparcie ze strony swoich rodzin oraz przyjaciół. Podczas finałowego spotkania z ekspertami Iza i Kamil postanowili pozostać w małżeństwie. Później okazało się, że ich związek przechodził kryzys. – On znowu popełnił jakiś gafy, które już niekoniecznie mi się podobają, bo te sytuacje już któryś raz mają miejsce. Ja chcę mieć mężczyznę dojrzałego, odpowiedzialnego, brakuje mi bliskości fizycznej – mówiła Iza. – To wszystko trochę mnie przerosło, ale zależy mi na żonie – dodawał Kamil. Para zapewniła, że chce nadal pracować nad swoją relacją.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Iga i Karol

Małżeństwem zostali również Iga oraz Karol. 31-letnia Iga mieszka w Pabianicach. Przez ostatnie lata próbowała ułożyć sobie życie za granicą, jednak ostatecznie wróciła do Polski. Obecnie pracuje jako recepcjonistka w hotelu. Jej mąż – Karol – to 35-latek, który mieszka w Jelcz-Laskowicach. Jego pasją jest aranżacja wnętrz. Praca kierownika stołówki pozwala mu realizować pasję do gotowania.

Choć początkowo wydawało się, że między małżonkami wywiązała się nić sympatii i porozumienia, szybko okazało się, że ich relacje są znacznie bardziej skomplikowane. Iga i Karol niemal w każdym odcinku się kłócili, kobieta zarzucała partnerowi, że nie jest radosny i się nie uśmiecha. – Iga mnie zraniła i to się powtarzało dosyć często. To były przykre słowa, o których nie chcę mówić. Dla mnie nie było to akceptowalne. Czułem się przez nią zmanipulowany, byłem gaszony przez jej zachowanie. Większość tych rzeczy działa się poza kamerami – mówił Karol podczas finałowego spotkania z ekspertami.

Uczestnik programu przyznał, że od trzech dni nie mieszkał we własnym domu, ponieważ obawiał się żony. Co ciekawe, mimo kłótni i sporów Iga chciała zostać w małżeństwie i próbować naprawiać relację. – Moją przemyślaną decyzją jest sto procent rozwód i dla mnie nie ma miesiąca, który by cokolwiek zmienił – odparł Karol.

