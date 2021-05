Wiadomo, kto zastąpi Agustina Egurollę w jury „Mam talent”

Agustin Egurrola, znany dotychczas z współpracy z TVN (m.in. jako juror „Mam Talent”), pojawił się na początku w programie „Pytanie na śniadanie” konkurencyjnej stacji. Ogłoszono, że został on członkiem jury nowej edycji „Dance, Dance, Dance”, w którym pojawi się obok Idy Nowakowskiej i Joanny Jędrzejczyk. Choreografa wychwalały „Wiadomości” TVP i krytykowali dawni koledzy z TVN m.in. Kinga Rusin czy Michał Piróg.

Kto zamiast Egurolli w „Mam talent”?

Jak podaje „Dzień dobry TVN”, nowym jurorem zostanie Jan Kliment, znany głównie z „Tańca z gwiazdami”. Pochodzący z Czech tancerz i choreograf ma na swoim koncie wiele sukcesów m.in. jest dwukrotnym mistrzem Czech i pięciokrotnym mistrzem Polski. – Jestem bardzo podekscytowany i ciekawy, jak sobie dam radę w tej nowej roli – powiedział.

Nowy członek jury Mam talent przyznał, że obawia się problemów językowych. – Wiem, że mój polski się nie poprawia, ale to dla mnie krok dalej. Na co dzień uczę tańczyć i sędziować zawodowe pary, więc dla mnie ocenianie nie jest trudną sztuką, ale robię to w mojej dziedzinie, czyli tańcu – zaznaczył. W jury Janowi Klimentowi będą towarzyszyć Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak.

„Mam talent” bez Szymona Hołowni

Z programem pożegnał się także Szymon Hołownia, który założył ruch Polska 2050 i zaangażował się w politykę. Na razie nie wiadomo, kto zostanie drugim prowadzącym Mam talent u boku Marcina Prokopa.

