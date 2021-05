QUIZ. Jak dobrze znasz słynnych filmowych kochanków? Sprawdź swoją wiedzę w naszym teście!

O takim uczuciu marzy chyba większość ludzi. Pełnym romantycznych uniesień i zwrotów akcji. Bohaterowie tych filmów pobudzali naszą wyobraźnię i choć nie wszystkie z tych miłosnych historii kończyły się szczęśliwie, to jednak wciąż chętnie do nich wracamy. W końcu to prawdziwa klasyka kina! A czy Ty dobrze znasz te filmy i rozpoznasz ich bohaterów? Rozwiąż nasz test i sprawdź się!

QUIZ:

QUIZ. Rozpoznasz słynnych filmowych kochanków?Czytaj też:

Yorgos Lanthimos kręci kolejny film! Na pokładzie Emma Stone i Mark Ruffalo. Co wiemy o „Poor Things”?