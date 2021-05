Eurowizja 2021. Wielki finał. Zobacz wszystkie konkursowe występy. Który z artystów zatriumfuje?

Na ten dzień czekali wszyscy, ale w szczególności 26 krajów, którym udało się dostać do finału Eurowizji 2021. Czy, tak jak wskazują notowania bukmacherów, zwycięży grupa Maneskin z Włoch? Czy może piosenkarka Barbara Pravi z Francji, która depcze Włochom po piętach? Przekonamy się już wkrótce. Posłuchajcie wszystkich finałowych piosenek.

Måneskin – „Zitti E Buoni”



Włochy



Elena Tsagrinou – „El Diablo”



Cypr



Anxhela Peristeri – „Karma”



Albania



Eden Alene – „Set Me Free”



Izrael



Hooverphonic – „The Wrong Place”



Belgia



Manizha – „Russian Woman”



Rosja



Destiny – „Je Me Casse”



Malta



The Black Mamba – „Love Is On My Side”



Portugalia



Hurricane – „Loco Loco”



Serbia



James Newman – „Embers”



Wielka Brytania



Stefania – „Last Dance”



Grecja



Gjon's Tears – „Tout l'Univers”



Szwajcaria



Daði og Gagnamagnið – „10 Years”



Islandia



Blas Cantó – „Voy A Quedarme”



Hiszpania



Natalia Gordienko – „SUGAR”



Mołdawia



Jendrik – „I Don't Feel Hate”



Niemcy



Blind Channel – „Dark Side”



Finlandia



VICTORIA – „Growing Up Is Getting Old”



Bułgaria



The Roop – „Discoteque”



Litwa



Go_A – „Shum”



Ukraina



Barbara Pravi – „Voilà”



Francja



Efendi - „Mata Hari”



Azerbejdżan



TIX – „Fallen Angel”



Norwegia



Jeangu Macrooy – „Birth Of A New Age”



Holandia



Tusse – „Voices”



Szwecja



Senhit – „Adrenalina”



San MarinoCzytaj też:

