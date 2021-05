Eurowizja. Lider Maneskin posądzony o branie kokainy podczas finału. Jak się tłumaczy?

Triumfatorem tegorocznego konkursu Eurowizji został reprezentant Włoch - zespół Maneskin, który zdobył 524 i wyprzedził muzyków z Francji oraz Szwajcarii. Komentatorzy z całego świata zwracają uwagę na fakt, iż tegoroczny konkurs był na bardzo wysokim poziomie artystycznym, co w przeszłości nie zawsze było regułą.

Eurowizja. Co wydarzyło się w trakcie finału?

Z kolei media społecznościowe obiegło nagranie z wokalistą Maneskin Damiano Davidem w roli głównej, które wywołało sporo kontroweji. Na filmiku widać, że muzyk pochyla się nad stołem i wykonuje szybki ruch głową. Część internautów stwierdziła, że muzyk zażywał kokainę podczas finału Eurowizji. Sam zainteresowany stanowczo zaprzeczył a włoska grupa wydała oświadczenie, w którym zapewniono, że doszło do pomyłki.

„Jesteśmy zszokowani tym, że niektórzy twierdzą, iż Damiano brał narkotyki. Jesteśmy przeciwnikami narkotyków i nigdy nie braliśmy kokainy. Możemy poddać się testom, ponieważ nie mamy niczego ukrycia. Jesteśmy przeszczęśliwi z powodu wygranej” - napisali muzycy.

Podczas konferencji prasowej Damiano David wyjaśnił, że jego kolega stłukł nogą szklankę, którą on próbował sprzątnąć.

Maneskin. Co wiemy o zespole?

Maneskin to wokalista Damiano Dawid, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio. Członkowie zespołu znają się jeszcze z czasów szkolnych, wszyscy bowiem uczęszczali do tego samego liceum. Wtedy właśnie postanowili założyć grupę muzyczną. Skąd nazwa zespołu? Otóż basistka, która jest w połowie Dunką, wpadła na pomysł, by użyć duńskiego słowa. Maneskin oznacza światło księżyca.

