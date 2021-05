Kevin Spacey wraca na ekrany. Zagra w filmie o niesłusznym oskarżeniu o pedofilię

Dwukrotny laureat Oscara zagra jedną z głównych ról we włoskiej produkcji „L’uomo che disegnò Dio” („Człowiek, który namalował Boga”) w reżyserii Franco Nero. Aktor wystąpi u boku żony artysty - Vanessy Redgrave. Kevin Spacey wcieli się w rolę detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie niewidomego artysty. Mężczyzna zostaje niesłusznie oskarżony o pedofilię. Data premiery filmu ani żadne szczegółowe informacje na temat fabuły są na razie nieznane.

Zarzuty pod adresem Spacey'a

Jesienią 2017 r. Spacey został oskarżony o napastowanie seksualne swoich kolegów na planie „House of Cards”, w wyniku czego produkujący serial Netflix zrezygnował ze współpracy z aktorem. Od tego czasu nie pojawił się w żadnej produkcji. Kilka tygodni później Anthony Rapp publicznie oskarżył Kevina Spacey'a o to, że próbował przemocą skłonić go do czynności seksualnych w 1986 r., gdy miał zaledwie 14 lat. Łącznie zarzuty pod adresem aktora zgłosiło 20 mężczyzn w tym m.in. byli pracownicy teatru The Old Vic w Londynie, którym Spacey kierował w latach 2014-2015. Do sądu trafiła tylko i wyłącznie sprawa Rappa. Ostatecznie prawnicy mężczyzny wycofali pozew, a prokuratura akt oskarżenia.

Czytaj też:

„Szkoła dla elity – krótkie historie”. Netflix zaskoczył fanów! Jest zapowiedź nowej serii!