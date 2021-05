Eurowizja 2021. Zwycięzca został posądzony o branie narkotyków. Lider grupy Maneskin przejdzie test

Wokół zwycięzcy tegorocznej Eurowizji wciąż jest bardzo głośno. I to nie tylko za sprawą sukcesu muzycznego. Do sieci trafił film, na podstawie którego, internauci oskarżyli Damiano Dawida o zażywanie narkotyków.

Maneskin. Lider grupy przejdzie test narkotykowy

W niedzielę zespół wrócił do Włoch i choć fani witali ich bardzo ciepło, to nie obyło się bez pytań o nagranie, które wywołało taki skandal. Tuż po wylądowaniu na lotnisku Leonarda Da Vinci, lider grupy powiedział dziennikarzom, że zamierza poddać się testowi na obecność narkotyków. – Chcemy uciszyć plotki – stwierdził Damiano Dawid. Już wcześniej, grupa Maneskin wydała oświadczenie, w którym zapewniała, że doszło do pomyłki.

Skandal na finale Eurowizji

Na filmiku, który wywołał takie zamieszanie, widać jak Damiano Dawid pochyla się nad stołem i wykonuje szybki ruch głową. Zdaniem internautów, artysta wciągał do nosa narkotyki. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, grupa Maneskin wydała oświadczenie. „Jesteśmy zszokowani tym, że niektórzy twierdzą, iż Damiano brał narkotyki. Jesteśmy przeciwnikami narkotyków i nigdy nie braliśmy kokainy. Możemy poddać się testom, ponieważ nie mamy niczego do ukrycia. Jesteśmy przeszczęśliwi z powodu wygranej” – napisali wówczas muzycy.

Moment, który wywołał kontrowersje, można zobaczyć na poniższym nagraniu:

twitterCzytaj też:

Eurowizja 2021. Wielki finał. Zobacz wszystkie konkursowe występy. Który z artystów zatriumfuje?