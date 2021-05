HBO ma dla nas nowy serial z gwiazdorską obsadą. Opowie o aferze Watergate

Świetna obsada



„White House Plumbers” to jeden z wielu miniseriali produkcji HBO, w których mamy do czynienia z plejadą gwiazd. Te, które mogliśmy obejrzeć do tej pory, to między innymi „Fosse/Verdon” z Michelle Williams i Samem Rockwellem, „To wiem na pewno” z Markiem Ruffalo w podwójnej roli czy nowość – „Mare z Easttown” z Kate Winslet i Guyem Pearce'em.

Tym razem w obsadzie nowego serialu oprócz Woody'ego Harrelsona (w roli E. Howarda Hunta) i Justina Therouxa (G. Gordon Liddy) zobaczymy także: Lenę Headey (Dorothy Hunt), Domhalla Gleesona (John Dean), Yula Vazqueza (Bernard Barker), Katheen Turner (Dita Beard), Richa Sommera (Egil Krogh), Kiernan Shipkę (Kevan Hunt), Davida Krumholtza (William O. Bittman), Liama Jamesa (John Hunt), Ike'a Barinholtza (Jeb magruder) oraz Kima Coatesa (Frank Sturgis).

O czym opowie serial?

Serial „White House Plumbers” będzie liczył w sumie pięć odcinków i opowie o aferze Watergate. W nocy 17 czerwca 1972 roku w budynku biurowym w kompleksie Watergate zatrzymano pięciu włamywaczy, którymi okazali się być członkowie założonej przez walczącego o reelekcję Richarda Nixona organizacji, tzw. hydraulicy. Mieli oni założyć podsłuch w siedzibie sztabu wyborczego politycznych przeciwników prezydenta. Afera doprowadziła ostatecznie do ustąpienia Nixona ze stanowiska głowy państwa.

