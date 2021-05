Najlepsze filmy kryminalne na platformie Netflix. Lista

Od klasyków takich jak „Chłopcy z ferajny”, „Zodiak” czy „Skazani na Shawshank” po nowości tj. „Kobieta w oknie”, El Camino: Film „Breaking Bad”, „Joker” czy „Nieoszlifowane diamenty”. Mamy dla was listę najlepszych kryminałów na platformie Netflix.

„Potrójna granica”



Byli żołnierze sił specjalnych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, postanawiają ukraść 75 milionów dolarów południowoamerykańskiemu baronowi narkotykowemu.



„Ścigany”



Szanowany chirurg Richard Kimble zostaje oskarżony o morderstwo żony i skazany na śmierć. Gdy w drodze do więzienia ucieka, jego śladem rusza szeryf Samuel Gerard.



„Bez litości 2”

Przyjaciółka Roberta McCalla, była agentka CIA, zostaje brutalnie zamordowana. Mężczyzna postanawia znaleźć zabójców kobiety.





„Wanted – Ścigani”



Sfrustrowany pracownik biura dostaje szansę na lepsze życie. Decyduje się dołączyć do bractwa elitarnych zabójców, którego członkiem był jego zaginiony ojciec.



„Nocny pościg”

Starzejący się płatny morderca, Jimmy, pragnie ochronić porzuconego syna przed byłym przełożonym – potężnym szefem mafii.





„Chętni na kasę”

Grupa złodziei chce przeprowadzić ostatni skok, którego stawką jest 25 milionów dolarów. Na trop kryminalistów wpada jednak nieugięty detektyw policji.





„Joker”

Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.





„Skazani na Shawshank”

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.





„Chłopcy z ferajny”

Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.





„Zodiak”

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.





„Kobieta w oknie”

Cierpiąca na agorafobię kobieta zaczyna szpiegować swoich nowych sąsiadów i staje się świadkiem aktu przemocy.





„Donnie Brasco”

Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.





El Camino: Film „Breaking Bad”

Po dramatycznej ucieczce Jesse musi pogodzić się z przeszłością, aby w ogóle móc myśleć o jakiejkolwiek przyszłości.





„Pieskie popołudnie”

Dwaj przyjaciele napadają na bank, w którym nie ma wielu pieniędzy. Policja otacza budynek, a rabusie postanawiają nawiązać porozumienie z zakładnikami.





„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Alex Cross”



Detektyw zajmujący się tropieniem seryjnych morderców otrzymuje makabryczną wiadomość od jednego z nich.



„Ojciec Chrzestny”

Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.





„The Highwaymen”

Dwaj policjanci wracają z emerytury, aby pomóc w ujęciu Bonnie i Clyde'a.





„American Gangster”

Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.





„Nieoszlifowane diamenty”

Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.





„Irlandczyk”

Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.





„Uśpieni”

Molestowani w poprawczaku chłopcy postanawiają po latach zemścić się na swych oprawcach.





„Rzeka tajemnic”

Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.





„Blow”



Oparta na faktach historia George'a Junga, który w latach 80. dorobił się fortuny na handlu narkotykami.



„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Llewelyn Moss znajduje niedaleko granicy z Meksykiem paczkę heroiny, dwa miliony dolarów i wielu zabitych. Zabierając ze sobą gotówkę, nie wie, że jego śladem podąża psychopatyczny morderca.



„Człowiek z blizną”



Kubański emigrant Tony Montana opuszcza ojczyznę i przybywa do Miami. Razem z przyjacielem, Mannym Riberą, zaczyna pracować dla mafii narkotykowej.



„Good Time”

Po nieudanym skoku na bank, Connie stara się zdobyć pieniądze potrzebne do wpłacenia kaucji za aresztowanego brata.

Czytaj też:

QUIZ. Jak nazywały się te kultowe postaci z seriali? Pamiętasz?