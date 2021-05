Igor Sokołowski przeszedł do Polsat News. „Zawodowo jest mi to bardzo bliskie”

Jak podają Wirtualne Media, już wkrótce widzowie ponownie zobaczą Igora Sokołowskiego na ekranach. Prezenter dołączy bowiem do zespołu Polsat News. Będzie prowadził pasmo „W rytmie dnia”, które jest emitowane codziennie – od poniedziałku do piątku zaczyna się o godz. 9:00, w soboty o godz. 11:00, a w niedziele o godz. 12:30.

– Kiedyś powiedziałem, że jedyna walka, którą zawodowo prowadzę, to ta o zaufanie widzów. Wciąż to podtrzymuję i cieszę się, że teraz będę mógł to robić w Polsacie – skomentował dziennikarz. – Więcej tematów spoza stolicy i sposób opowiadania rzeczywistości, który odpowiada mi najbardziej. Otwartość i wysłuchanie wszystkich stron dyskusji. Zawodowo jest mi to bardzo bliskie, bo nigdy nie miałem ambicji, aby w programie przedstawiać swoje prywatne wizje lub kogoś do czegoś przekonywać. Wolę informować i starać się zrozumieć, i objaśniać otaczającą nas rzeczywistość – dodał.

Drugie odejście Sokołowskiego z TVN24

19 lutego Igor Sokołowski złożył wypowiedzenie i tym samym zakończył współpracę z TVN24. Dzień wcześniej prezenter wysłał pożegnalnego maila do swoich współpracowników ze stacji. Wspomniał w nim m.in. że „decyzja o odejściu z TVN24 była bardzo trudna, jednak kilka mniejszych i większych rzeczy przesądziło o tym, że nie jest to już jego miejsce”.

Igor Sokołowski już raz odszedł z TVN24. Początkowo współpracował ze stacją w latach 2011-2015, kiedy to prowadził programy „Dzień na żywo” oraz „Wstajesz i wiesz”. Następnie odszedł do TVP Info. W publicznych mediach pracował od kwietnia 2015 do marca 2016 roku. Potem związał się z Wirtualną Polską. W styczniu 2018 roku wrócił do TVN24. Pracę dziennikarką łączył z etatem w PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie zajmuje się bezpieczeństwem.

Czytaj też:

Kamil Durczok trafił do szpitala. Przetaczano mu krew