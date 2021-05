Gwiazdor „Przyjaciół” od 9 lat nie rozmawiał z ojcem. Poróżniły ich pieniądze?

Gwiazdor „Przyjaciół” pokłócił się z ojcem o pieniądze?

– Żyję bez kontaktu z nim od 9 lat i nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Zostałem odcięty z powodu upokarzającej kłótni o pieniądze i motocykl. Jestem już starym człowiekiem i żyję z ubezpieczenia społecznego. Gdyby nie moje oszczędności, nie przeżyłbym – pożalił się mężczyzna w rozmowie z „The Sun”. Jak twierdzi gazeta, Paul LeBlanc próbował porozumieć się z synem, wysyłał mu m.in. wiadomości tekstowe z prośbą o kontakt. – On mnie całkowicie zignorował. To upokarzające – stwierdził ojciec aktora.

Matt LeBlanc nie chce wybaczyć ojcu

Matt LeBlanc nie skomentował słów swojego ojca, ale zrobiła to jego rzeczniczka. – Spójrzmy na to jednak z innej perspektywy. Ojciec Matta porzucił jego i matkę, kiedy Matt był jeszcze niemowlęciem – powiedziała krótko.

Wygląda na to, że Paul LeBlanc ma do aktora ogromny żal. – Będziesz za mną tęsknił, kiedy mnie już nie będzie – stwierdził. Dodał także, że nie zamierza oglądać specjalnego odcinka „Przyjaciół”, ponieważ nie rozumie całego zamieszania w związku z powrotem serialu.

Czytaj też:

„Friends: The Reunion” z nowym trailerem! A w nim też Selleck i WheelerQUIZ:

„Przyjaciele” – quiz z serialu. Ile pamiętasz z urodzin Rachel?