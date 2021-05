„Eternals” ze zwiastunem. Angelina Jolie i Salma Hayek w nowej drużynie MCU

„Przez lata się nie ingerowaliśmy, aż do teraz” – słyszymy w pierwszym zwiastunie filmu „Eternals”. Film opowiada historię nieśmiertelnej rasy, która została stworzona przez Celestiali i wysłana na Ziemię, aby chronić ludzi przed inną rasą – Deviantami.

„Eternals” wchodzi w skład IV Fazy Marvel Cinematic Universe, podobnie jak oczekiwane przez fanów na całym świecie produkcje takie jak między innymi „Czarna Wdowa”, „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”, „Spider-Man: No Way Home”, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, „Thor: Love and Thunder”, „Black Panther: Wakanda Forever” czy „The Marvels”. Jest to 26 film należący do tej franczyzy.

Obsada i twórcy

Na planie najnowszej produkcji Marvel Studios spotkali się Richard Madden (Ikaris) i Kit Harington (Dane Whitman), którzy grali już razem w kultowej „Grze o tron”. Poza tym na ekranie zobaczymy między innymi Angelinę Jolie (Thena), Salmę Hayek (Ajak), Gemmę Chan (Sersi), Kimaila Nanjianiego (Kingo), Briana Tyree Henry'ego (Phastos), Barry'ego Keoghana (Druig), Lauren Ridloff (Makkari), Ma Dong-seoka (Gilgamesh), Lię McHugh (Sprite) czy Harisha Patela (Karun).

„Eternals” wyreżyserowała Chloe Zhao, laureatka Oscara, Złotego Lwa i Złotego Globu za film „Nomadland” (2020). Scenariusz na podstawie komiksu stworzyli wspólnie Kaz Firpo („Refuge”), Ryan Firpo („Bet Raise Fold”) i Jack Kirby („Czarna Pantera”, „Iron Man”, „Avengers: Koniec gry”)

„Eternals” – kiedy premiera?

Premiera „Eternals” zaplanowana jest wstępnie w Polsce na 5 listopada 2021 roku.

Czytaj też:

