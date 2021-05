Maffashion skomentowała Eurowizję, TVP zażądało sprostowania. „Kłaniam się w pas – Julia ze Złotowa”

Finał Eurowizji bez Brzozowskiego

W minioną sobotę odbył się finał Eurowizji 2021 roku, podczas którego zwyciężył włoski zespół Maneskin. Niestety, w wydarzeniu tym nie uczestniczył reprezentant Polski Rafał Brzozowski ze swoją piosenką „The Ride”, który odpadł w drugim półfinale imprezy. Przy okazji sobotniej imprezy kwestię tę skomentowała blogerka modowa i influencerka Maffashion.

Julia Kuczyńska odniosła się bezpośrednio do gratulacji prezesa TVP, złożonych na Twitterze po półfinałach, w których dalej nie przeszedł Rafał Brzozowski. Blogerka stwierdziła, że to właśnie Jacek Kurski przez swoje „widzimisię” wybrał piosenkarza do reprezentowania Polski, gdyż widzowie chcieli, aby w tym miejscu pojawiła się Alicja Szemplińska. „A kto Brzozie taki los zgotował? Kto wypuścił ofiarę (pupila stacji) na pożarcie drapieżników? Pan szef!” – stwierdziła.

TVP zażądała sprostowania od Kuczyńskiej



W poniedziałek Kuczyńska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Telewizja Polska zareagowała na jej wpis i zażądała sprostowania. Influencerka pokazała też pismo, które otrzymała od stacji Centrum Informacji TVP. „Żądamy natychmiastowego sprostowania wpisu opublikowanego przez Maffashion w związku z tym, że zawiera on nieprawdziwe informacje co do rzekomego wyboru Rafała Brzozowskiego przez Prezesa Jacka Kurskiego. W przypadku niespełnienia żądania Telewizja Polska podejmie stosowne kroki prawne” – czytamy.

„Z poważaniem Julia ze Złotowa”

W odpowiedzi Kuczyńska opublikowała na InstaStory zdjęcie kartki z napisem: „To nie Jacek Kurski wybrał Rafała”. Później przekazała kolejne sprostowanie. „Sprostowanie: Uprzejmie informuję, iż to nie szanowany pan prezes Jacek Olgierd Kurski wybrał na reprezentanta naszego kraju w konkursie piosenki szanownego pana Rafała Brzozowskiego” – napisała w kolejnej relacji na Instagramie. „Kłaniam się w pas i biję się w pierś. Z poważaniem Julia ze Złotowa” – dodała małą czcionką.

