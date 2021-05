Lindsay Lohan wraca na plan zdjęciowy. Wystąpi w komedii Netflixa

Netflix może się już pochwalić wieloma komediami romantycznymi, których akcja dzieje się w święta Bożego Narodzenia. Wśród nich są między innymi „Świąteczny książę”, „Jingle Jungle”, czy „Kronika świąteczna”. Filmy te cieszą się dużym powodzeniem, więc serwis streamingowy już pracuje nad kolejnym.

Lindsay Lohan zagra w nowym filmie Netflixa

Komedia, w której pojawi się aktorka, nie ma jeszcze tytułu. Jak donosi portal Variety.com, Lohan wcieli się w postać świeżo zaręczonej, zepsutej kobiety, która otrzymała w spadku luksusowy hotel. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jej bohaterka ma wypadek na nartach, po którym doznaje amnezji i trafia pod opiekę przystojnego robotnika. Produkcja nie zdradziła jeszcze, kogo zobaczymy w pozostałych rolach.

Kariera Lindsay Lohan

Pierwszy raz pojawiła się na ekranie w wieku zaledwie 11 lat. Film „Nie wierzcie bliźniaczkom” okazał się hitem, podobnie jak kolejne jej produkcje – „Zakręcony piątek” i „Wredne dziewczyny”. I tak Lohan dołączyła do grona hollywoodzkich gwiazd. Niestety sława wiele ją kosztowała. Aktorka zaczęła mieć kłopoty z alkoholem i narkotykami, a reżyserzy twierdzili, że choć cenią jej talent, to zwyczajnie boją się ją zatrudniać. Jakiś czas temu Lindsay Lohan przeniosła się ze Stanów Zjednoczonych do Europy, bo w USA wciąż nękali ją paparazzi.

Czytaj też:

Szukacie kryminałów na platformie Netflix? Z pomocą przychodzą te kody