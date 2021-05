Najlepsze komedie na platformie Netflix. Lista

Najlepsze komedie w historii kina nie tylko rozśmieszają. Filmy romantyczne takie jak „Notting Hill”, „Masz wiadomość” czy „Kocha, lubi, szanuje” pobudzają marzenia o prawdziwej miłości, podczas gdy „Wredne Dziewczyny”, „Dzisiaj 13, jutro 30” czy „Szkoła rocka”, powodują, że wracają do nas wspomnienia z czasu, gdy byliśmy nastolatkami. Filmy komediowe to także mockumenty, satyry polityczne, komedie pomyłek, czarne komedie, a nawet produkcje o sporcie czy stand-upy. To lista najlepszych komedii na platformie Netflix.

„Chyba na pewno ty”

Para przyjaciół z dzieciństwa po latach zakochuje się w sobie.





„Kocha, lubi, szanuje”



Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.



„Notting Hill”

Życie rozwiedzionego właściciela księgarni zmienia się, gdy do jego sklepu wchodzi sławna aktorka filmowa.





„Druhny”

Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim.





„EUROVISION SONG CONTEST: Historia zespołu Fire Saga”

Dwoje małomiasteczkowych piosenkarzy postanawia spełnić marzenia, biorąc udział w największym konkursie wokalnym świata.





„Pitch Perfect”

Beca, studentka pierwszego roku na Barden University, dołącza do damskiego chóru szkolnego, The Bellas, który startuje w zawodach a capella.





„Miłość i potwory”



Młody człowiek uczy się, jak przetrwać apokalipsę potworów z pomocą doświadczonego łowcy.



„Kac Vegas”

Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.





„Dziennik Bridget Jones”

Ekranizacji powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie.





„Na pewno, być może”

Ojciec opowiada córce historię swoich trzech młodzieńczych miłości. Zadaniem dziewczynki jest odgadnięcie, która z opisanych kobiet to jej matka.





„Kluseczka”

Teksańska nastolatka Willowdean Dickson bierze udział w konkursie organizowanym przez swoją mamę, która była kiedyś miss, żeby pokazać, co sądzi o standardach piękna.





„To skomplikowane”



Dwoje rozwodników decyduje się na podtrzymanie seksualnej relacji pomimo związków z nowymi partnerami.



„Dwa tygodnie na miłość”

Prawniczka, której powołaniem jest obrona uciśnionych, podejmuje pracę w wielkiej korporacji, a jej szefem zostaje egocentryczny multimilioner. Mężczyzna uzależnia się od niej całkowicie i o niczym nie potrafi zadecydować samodzielnie.





„Thunder Force”



W świecie zdominowanym przez superłotrów dwie przyjaciółki z dzieciństwa, z których jedna odkryła sposób na uzyskanie supermocy, muszą wspólnymi siłami ochronić rodzinne miasto.



„Szkoła rocka”



Bezrobotny rockman, podszywając się pod przyjaciela, rozpoczyna pracę w szkole jako nauczyciel. Chce, aby jego klasa wzięła udział w bitwie zespołów muzycznych.



„Mój chłopak się żeni”

Julianne nie chce dopuścić do ślubu swojego przyjaciela z bogatą Kimberly.





„Truposze nie umierają”

W małym miasteczku Centerville umarli wstają z grobów i atakują żywych. Mieszkańcy walczą o przetrwanie.





„Praktykant”

Ben nie odkrywa uroków emerytury. Wkrótce rozpoczyna staż w redakcji strony internetowej o modzie.





„Dwa miliony dolarów napiwku”

Nowojorski policjant, nie mając pieniędzy na napiwek dla kelnerki, obiecuje oddać jej połowę wygranej, jeśli jego loteryjny los okaże się szczęśliwy.





„Pogromcy duchów”

Trzech doktorów parapsychologii zakłada firmę zajmującą się zwalczaniem duchów. Wkrótce będą musieli zmierzyć się z pradawną złą mocą opanowującą miasto.





„Pokojówka na Manhattanie”



Kandydat na senatora przez pomyłkę bierze pokojówkę za gościa ekskluzywnego hotelu, w którym się zatrzymał. Zauroczona nim kobieta nie ma odwagi wyprowadzać go z błędu.



„The Holiday”

Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.





„Seks w wielkim mieście”

Carrie planuje ślub z Mr Bigiem. Mężczyzna w ostatniej chwili tchórzy i nie pojawia się przed ołtarzem.





„Seks w wielkim mieście 2”



Cztery przyjaciółki pragną odciąć się od problemów. W tym celu wylatują do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie wpadają w pułapkę różnic kulturowych.



„Do wszystkich chłopców, których kochałam”

Sekretne listy miłosne nastolatki Lary Jean zostają odkryte i zaczynają siać spustoszenie w jej życiu miłosnym.





„Żony ze Stepford”

Joanna Eberhart przeżywa załamanie nerwowe po porażce na gruncie zawodowym. Chcąc zacząć wszystko od nowa, wyprowadza się z mężem i dziećmi do miasteczka, którego mieszkańcy skrywają tajemnicę.





„Gorzka siedemnastka”

Nadine nie jest szczęśliwą nastolatką. Los dziewczyny staje się jeszcze bardziej nieznośny, gdy starszy brat zostaje chłopakiem jej najlepszej przyjaciółki.





„Poznaj mojego tatę”

Greg postanawia oświadczyć się Pam. Najpierw musi zdobyć uznanie jej despotycznego ojca, Jacka.





„Wredne dziewczyny”

Licealistka przeprowadza się do Illinois i w szkole poznaje grupę rządzących w niej dziewczyn. Były chłopak jednej z nich zakochuje się w Cady, co sprowadza na nastolatkę ich gniew.





„Poznaj moich rodziców”



Greg przedstawia Pam i jej rodzinę swoim rodzicom. Fockerowie są całkowitym przeciwieństwem Byrnesów.



„Łatwa dziewczyna”



Olive, nie chcąc jechać pod namiot z rodzicami przyjaciółki, wymyśla jako wymówkę randkę. Jedno kłamstwo ciągnie za sobą następne, niszcząc jej reputację.



„Miłość ma dwie twarze”

Przystojny profesor matematyki poślubia nieatrakcyjną Rose, która wykłada na uniwersytecie literaturę angielską.





„Lepiej późno niż później”

Harry spotyka się tylko z dużo młodszymi kobietami do czasu, aż poznaje Erikę, matkę jednej z nich.





„Masz wiadomość”

Kathleen dziedziczy po matce małą księgarnię. Niestety w pobliżu otwiera swój oddział największa nowojorska sieć wydawnicza.





„Więcej niż myślisz”

Grzeczna i wzorowa licealistka pomaga znajomemu futboliście oczarować dziewczynę, w której oboje się kochają. Współczesna wersja opowieści o Cyranie de Bergeracu.





„Ze śmiercią jej do twarzy”



Rywalizujące ze sobą aktorki odkrywają sposób na wieczną młodość.



„Miss Agent”

Twarda agentka FBI bierze udział w konkursie piękności, by wytropić grożącego zamachem terrorystę.





„Choć goni nas czas”

Historia dwóch umierających mężczyzn, którzy pod wpływem szalonych przygód zostają przyjaciółmi.





„Maska”



Stanley Ipkiss, nudny urzędnik bankowy, znajduje w rzece maskę. Gdy ją zakłada, staje się niezniszczalny, uwodzicielski i pewny siebie.



„Grease”



Sandy i Danny zakochują się podczas wakacji. Wkrótce odkrywają, że trafili do tej samej szkoły, przez co ich letnia miłość zostaje wystawiona na próbę.



„Dziś 13, jutro 30”

Rozczarowana życiem trzynastolatka pragnie być dorosła. Jej marzenie się spełnia.





„40-letni prawiczek”

Nieśmiałemu 40-letniemu prawiczkowi wpada w oko samotna matka. Koledzy z pracy postanawiają pomóc mu ją poderwać.





„Sposób na teściową”

Młoda kobieta poznaje mężczyznę marzeń. Jego matka jest jednak z piekła rodem i bez większych ceregieli zaczną bezpardonową rywalizację.





„Cztery gwiazdki”

Para usiłuje odwiedzić każdego z czwórki swoich rozwiedzionych rodziców w dzień Bożego Narodzenia.





„Kłamca, kłamca”

Wzięty adwokat jest notorycznym kłamcą zaniedbującym rodzinę. W dniu urodzin jego synek wypowiada życzenie, aby ojciec przestał kłamać na 24 godziny.





„Sex story”

Emma i Adam są przyjaciółmi. Po tym jak spędzają ze sobą noc, zawierają umowę o seksie bez zobowiązań.





„Swatamy swoich szefów”

Dwójka przepracowanych i słabo opłacanych asystentów opracowuje plan zneutralizowania uprzykrzających im życie przełożonych: postanawiają umówić ich na randkę.





„Millerowie”

Okradziony z towaru diler David musi w ramach zadośćuczynienia przywieźć z Meksyku dużą dostawę narkotyków. Dla niepoznaki organizuje więc wymyśloną rodzinę.





„To tylko seks”

Para przyjaciół postanawia uprawiać seks bez zobowiązań. Sprawy komplikują się, gdy jedno z bohaterów zaczyna się angażować emocjonalnie.





„Shrek”



By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę. Czytaj też:

