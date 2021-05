Elliot Page pokazuje zdjęcie znad basenu. Widać efekty operacji

Jego historią żyły media i fani, którzy towarzyszyli Elliotowi Page'owi podczas jego przemiany. Aktor wciąż chętnie dzieli się z nimi szczegółami ze swojego prywatnego życia.

Elliot Page po operacji usunięcia piersi

Aktor zamieścił na Instagramie swoje zdjęcie zrobione nad basenem, na którym pozuje w samych spodenkach. „Pierwsze kąpielówki” – pochwalił się Elliot Page. Na fotografii można zobaczyć, jak wielką przemianę przeszedł gwiazdor serialu „The Umbrella Academy”. Na klatce piersiowej widoczne są blizny po usunięciu piersi. Zdjęcie szeroko komentowali fani aktora. „Zobaczcie, jaki przystojny chłopak!”, „Wyglądasz świetnie!”, „I zobaczcie, jaki jest szczęśliwy” – pisali.

Zmiana płci Elliota Page'a

W grudniu zeszłego roku aktor wyznał, że czuje się mężczyzną i zamierza poddać się korekcie płci. – Operacja pomogła mi poznać siebie, gdy patrzę w lustro. Czekałem na to od totalnego piekła dojrzewania. Moje życie uległo w ten sposób całkowitej transformacji – mówił po zabiegu w wywiadzie dla magazynu „Time”. W marcu tego roku tłumaczył z kolei, że samo wyjście z szafy to było za mało. Musiał poddać się operacji, by w końcu poczuć się komfortowo w swoim ciele.

instagramCzytaj też:

Elliot Page w szczerej rozmowie z Oprah Winfrey. Już dziś do obejrzenia w internecie