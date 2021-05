Rita Ora jest w trójkącie miłosnym? „Daily Mail” publikuje zdjęcia

Miesiąc temu fani Rity Ory dowiedzieli się, że piosenkarka spotyka się z reżyserem Taiką Waitim, laureatem Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu „Jojo Rabbit”. Wygląda jednak na to, że nie jest to typowy związek.

Zdjęcia Ory, Waitiego i Thomson. „Daily Mail” o możliwym trójkącie miłosnym

„Daily Mail” opublikował zdjęcia paparazzi, na których widać Ritę Orę, jej partnera Taikę Waitiego i Tessę Thomson. Cała trójka bawi się na tarasie w domu reżysera w Australii. Media poruszył jednak fakt, że cała trójka wymienia się namiętnymi pocałunkami. Jak donosi portal, zdjęcia zostały wykonane po całonocnej imprezie u Waitiego, a on i towarzyszące mu kobiety nie chcieli kończyć imprezy i o poranku kontynuowali zabawę we trójkę.

Rita Ora: Byłam w związkach z kobietami i mężczyznami

Kilka lat temu Rita Ora, postanowiła ujawnić opinii publicznej, że jest osobą biseksualną. Jej oświadczenie miało związek z aferą, która wybuchła po premierze singla wokalistki „Girls”. Piosenka, która zapowiadana była jako biseksualny hymn spotkała się z falą krytyki ze strony środowisk LGBT+.

Twierdzono bowiem, że przedstawiono w niej tę orientację w sposób bardzo stereotypowy. „Byłam w związkach z kobietami i mężczyznami i jest to moja osobista życiowa podróż. Przepraszam, że to, jak wyraziłam siebie w mojej piosence, kogoś zraniło” – napisała wówczas na Twitterze gwiazda.

instagram