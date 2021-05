Ewa Farna z nowym singlem i zapowiedzią płyty. Promuje ją „Ciało”

Nowy utwór piosenkarki ma uwrażliwić odbiorców na temat akceptacji swojego ciała i zmian, które w nim zachodzą. Niedawno Ewa Farna opowiadała o hejcie, którego doświadczyła. Dziś gwiazda opowiada, że jest nie tylko pogodzona ze swoim ciałem, ale i mu wdzięczna. O tym właśnie śpiewa w najnowszym singlu.

„Ciało”. Premiera singla Ewy Farnej

W teledysku do piosenki „Ciało” występują kobiety w różnym wieku i o bardzo zróżnicowanych figurach. Farna zachęca, by nie tylko celebrować swoje ciała pod względem estetyki, do czego pcha nas świat, ale i doceniać jak wiele znoszą. Jak zdradza piosenkarka, na nowej płycie (szóstej polskojęzycznej) pojawi się dużo popu pełnego pozytywnej energii. Utwory będą jednak poruszać tematy dla niej ważne, tak jak to jest w przypadku „Ciała”.

Ewa Farna: Moje ciało bywało gnębione przez innych